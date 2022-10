Il fumo fa perdere peso? Cosa dice la Scienza

Uno studio della European Respiratory Society, pubblicato nel settembre 2016, ha evidenziato che il fumo ha un impatto sull’appetito e, quindi, sulle calorie assimilate nel corso della giornata. Ma non è una buona notizia per chi vuole perde peso perché il fumo, come sappiamo, fa male alla salute e potrebbe causare il cancro.

I dettagli

Lo studio, condotto su 14 fumatori maschi, ha esaminato gli effetti del fumo e dell’astinenza.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: il gruppo 1 ha potuto fumare due sigarette e il gruppo 2 ha dovuto tenere la sigaretta in mano ma non accenderla.

Quarantacinque minuti dopo, i due gruppi hanno avuto la facoltà di consumare, a volontà, vari tipi di sputino. Sono stati, quindi, misurati l’assunzione di cibo, l’appetito (fame, sazietà e desiderio di mangiare) e il desiderio di fumare.

Allo stesso tempo, i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue ed esaminato l’evoluzione degli ormoni come l’insulina, la grelina e l’obestatina.

Il verdetto? Il fumo ha un buon effetto sul peso. I ricercatori hanno così osservato che la grelina, l’ormone che stimola l’appetito, ha impiegato più tempo a diminuire nel gruppo che non aveva il diritto di fumare e che, inoltre, aveva consumato più spuntini rispetto all’altro gruppo.

Pertanto, i ricercatori sono stati in grado di stimare che il fumo è associato a una riduzione di 152 calorie, ritenuta “significativa”.

Al contrario, e nonostante quello che si potrebbe pensare, il tabacco non ha alcun effetto sulle preferenze alimentari: se preferiamo il dolce o il salato, non è colpa della sigaretta…