Flebite, cos’è, tipi, sintomi, cause e trattamento

La flebite è una condizione in cui una vena si infiamma. L’infiammazione può causare dolore e gonfiore. Quando l’infiammazione è causata da un coagulo di sangue o da un trombo, si parla di tromboflebite che, di solito, si verifica nelle vene delle gambe ma può anche interessare quelle delle braccia.

Quali sono i tipi di flebite?

Ci sono due serie di vene nelle braccia e nelle gambe: le vene superficiali che corrono appena sotto la pelle e le vene profonde.

La flebite superficiale colpisce le vene sulla superficie della pelle. La condizione è raramente grave e di solito si risolve con il trattamento locale dell’infiammazione mediante impacchi caldi e farmaci antinfiammatori. A volte la flebite superficiale può essere associata a tromboflebite venosa profonda (TVP) e può essere necessaria una valutazione medica.

La flebite nelle vene profonde è indicata come tromboflebite venosa profonda (o TVP, trombosi venosa profonda) che colpisce le vene situate più in profondità nelle braccia e nelle gambe. I coaguli di sangue (trombi) che si formano possono embolizzare o rompersi e viaggiare verso i polmoni. Questa è una condizione potenzialmente pericolosa per la vita chiamata embolia polmonare.

Quali sono i sintomi della flebite?

Alcune persone con questa patologia non hanno sintomi ma altre possono manifestare sintomi come dolore, arrossamento e una vena sporgente.

Quali sono le cause della flebite?

La flebite può essere causata da molti fattori: restare seduti a lungo durante i viaggi in auto, in treno o in aereo; vene varicose; alcuni tumori; dopo un intervento chirurgico.

La flebite superficiale è solitamente causata da un trauma locale a una vena. La flebite superficiale è più spesso causata da un catetere endovenoso (IV) posizionato in una vena e la vena si irrita. La flebite superficiale può avere o meno una forma di coagulo di sangue che provoca dolore e infiammazione. Nelle gambe, la flebite superficiale può essere associata allevene varicose.

Le cause di trombosi venosa profonda o tromboflebite comprendono:

inattività;

trauma;

anomalie della coagulazione del sangue (possono essere ereditate).

I fattori di rischio per la TVP comprendono:

Inattività prolungata (ad esempio, un lungo viaggio in aereo o in macchina, un’estremità immobilizzata in un gesso, essere costretti a letto per una malattia o dopo un intervento chirurgico, uno stile di vita sedentario, inattività con poco o nessun esercizio);

Obesità;

Fumare sigarette, soprattutto se combinato con la terapia ormonale sostitutiva o le pillole anticoncezionali;

Durante la gravidanza, l’utero allargato può anche comprimere le grosse vene del bacino aumentando il rischio di coagulazione del sangue.

Alcune condizioni mediche come il cancro o le malattie del sangue che aumentano il potenziale di coagulazione del sangue;

Lesioni alle braccia o alle gambe.

Qual è il trattamento per la flebite?

I medici trattano la patologia in base alla condizione che la causa.