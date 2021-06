Vene varicose (o varici), cosa sono, sintomi, cause e cura

Un argomento caro a molte donne è quello delle vene varicose chiamate anche varici. Un disturbo fisiologico quanto estetico che spesso non richiede un trattamento salvo casi in cui è necessario intervenire per evitare complicanze.

Vene varicose: cosa sono, sintomi, cause e cura

Le vene varicose (o varici) costituiscono una vera patologia a carico del sistema circolatorio, le vene degli arti inferiori appaiono gonfie e ingrossate tanto da assumere un colore viola scuro o blu. L’andamento delle vene si può seguire ad occhio nudo ed è tortuoso.

Non costituiscono un problema solamente a livello estetico ma anche a livello fisiologico, difatti possono causare differenti sintomi:

gambe doloranti e pesanti;

piedi e caviglie gonfie;

bruciore o pulsazioni nelle gambe;

crampo muscolare alle gambe, soprattutto di notte;

secchezza, prurito e pelle sottile sulla vena interessata.

Le varici non rappresentano altro che il ‘ristagno’ del sangue che non ritorna al cuore perché le vene hanno perso la loro elasticità e le valvole non permettono più questo meccanismo.

Ci sono dei fattori che aumentano la probabilità di sviluppare le vene varicose tra cui:

sesso femminile (gli ormoni rilassano le pareti delle vene);

parente stretto con le vene varicose (genetica);

età avanzata;

sovrappeso (le valvole si affaticano);

lavori che comportano lunghi periodi in piedi (il sangue non scorre facilmente);

gravidanza;

vita sedentaria.

Spesso non è necessario rivolgersi al medico in presenza di vene varicose quando non destano preoccupazione ma è consigliato consultare il medico se si presentano i sintomi sopraelencati, la qualità della vita non deve essere inficiata.

Se necessario, come indicato dall‘Istituto Superiore di Sanità, il medico potrebbe raccomandare: