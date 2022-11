Fibroma uterino: sintomi, cause e quando andare dal medico

Un fibroma uterino è un tumore non canceroso che cresce dentro e intorno all'utero. È anche noto come mioma.

I fibromi uterini si sviluppano dal tessuto muscolare dell’utero. Possono anche crescere nelle tube di Falloppio, nella cervice o nei tessuti vicino all’utero.

Possono variare di dimensioni: da così piccoli che non possiamo vederli ad occhio nudo fino ad avere le dimensioni di un melone. È possibile avere uno o più fibromi e la maggioranza di essi non ha bisogno di cure.

Quali sono i sintomi dei fibromi uterini?

La maggior parte delle donne con i fibromi uterini non manifesta sintomi. Quando i fibromi uterini causano sintomi, i più comuni includono:

cicli pesanti o prolungati

sanguinamento tra i cicli

mal di schiena

minzione frequente

stipsi

dolore o pressione nella zona pelvica

dolore mestruale

sesso doloroso

bisogno di urinare o poco o tanto

A volte, i fibromi uterini possono causare complicazioni. I grandi fibromi possono causare infertilità, impedendo a un ovulo fecondato di impiantarsi nell’utero o bloccando le tube di Falloppio ma è raro. I fibromi nelle donne in gravidanza possono anche causare difficoltà durante il travaglio e, in rari casi, la perdita della gravidanza (aborto spontaneo).

Quali sono le cause dei fibromi uterini?

La causa dei fibromi uterini è sconosciuta. Tuttavia, l’ormone femminile estrogeno è stato associato alla loro crescita.

I fibromi si sviluppano durante gli anni riproduttivi di una donna e possono ridursi dopo la menopausa a causa della riduzione dei livelli di estrogeni.

Quando bisogna vedere il medico?

In caso di dolore o sintomi pelvici o tentativi invani di gravidanza, si raccomanda di parlare con un medico.

Come vengono diagnosticati i fibromi uterini?

I fibromi uterini si trovano solitamente durante un esame ginecologico, un’ecografia pelvica o durante un intervento chirurgico per altre condizioni.

I fibromi uterini possono essere trovati durante un’isteroscopia, in cui un sottile telescopio viene utilizzato per esaminare l’utero, o durante una laparoscopia, in cui un sottile telescopio viene inserito con un piccolo taglio nell’addome per guardare l’utero.

Come vengono trattati i fibromi uterini?

I fibromi uterini non devono necessariamente essere trattati a meno che non causino sintomi o complicazioni fastidiosi. Il tipo di trattamento dipende dai sintomi e dalla posizione e dalle dimensioni del fibroma.

Le opzioni di trattamento:

farmaci ormonali, che riducono il fibroma;

dispositivo di rilascio degli ormoni posizionato nell’utero, che riduce i cicli pesanti;

embolizzazione dell’arteria uterina, che restringe il fibroma bloccandone l’afflusso di sangue;

rimozione chirurgica del fibroma;

onde ultrasoniche focalizzate ad alta intensità per distruggere il fibroma;

rimozione di parte o di tutto l’utero (isterectomia): di solito solo per le donne che non vogliono avere più figli.

