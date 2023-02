I farmaci più efficaci per abbassare il colesterolo: chiedili al tuo medico!

Il colesterolo è una sostanza cerosa e grassa presente nel sangue e nei tessuti del corpo umano. Esso svolge diverse funzioni importanti nel nostro organismo, tra cui la produzione di ormoni, la sintesi della vitamina D e la costituzione delle membrane cellulari.

Il colesterolo si divide in due tipi: il colesterolo LDL (low-density lipoprotein) e il colesterolo HDL (high-density lipoprotein). Il primo tipo, noto come “colesterolo cattivo“, può accumularsi nelle pareti delle arterie e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Il secondo tipo, invece, noto come “colesterolo buono“, può aiutare a rimuovere il colesterolo LDL dalle arterie e prevenire l’accumulo di grasso.

Il colesterolo può essere influenzato dalla dieta, dalla genetica e dallo stile di vita. Alcuni alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, come carne rossa, burro e formaggi, possono aumentare i livelli di colesterolo LDL, mentre altri alimenti come frutta, verdura e cereali integrali possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo LDL e aumentare quelli di colesterolo HDL.

Quando il colesterolo è alto?

Il colesterolo nel sangue è considerato alto quando i suoi livelli superano i valori di riferimento consigliati. In generale, si considera che un livello di colesterolo totale superiore a 200 mg/dL (milligrammi per decilitro) sia alto, anche se il livello ottimale dipende dall’età, dal sesso, dalla storia medica e da altri fattori del paziente.

In particolare, il colesterolo LDL (o “colesterolo cattivo”) è considerato alto se supera i 130 mg/dL, anche se in alcune circostanze si può consigliare di mantenere il valore sotto i 100 mg/dL. D’altra parte, il colesterolo HDL (o “colesterolo buono”) è considerato basso se i suoi livelli sono inferiori a 40 mg/dL negli uomini e a 50 mg/dL nelle donne.

Tuttavia, è importante ricordare che i livelli di colesterolo devono essere interpretati dal medico alla luce di altri fattori di rischio, come l’età, la storia familiare, il fumo, la pressione sanguigna, la presenza di diabete e malattie cardiovascolari, al fine di stabilire il rischio individuale di sviluppare malattie cardiovascolari.

Colesterolo cattivo.

Quali farmaci possono fare scendere il colesterolo?

Esistono diversi tipi di farmaci che possono essere utilizzati per abbassare i livelli di colesterolo, tra cui:

Statine: i farmaci più comunemente prescritti per abbassare il colesterolo LDL. Le statine agiscono bloccando un enzima coinvolto nella produzione del colesterolo nel fegato, riducendo così i livelli di colesterolo LDL nel sangue. Resine leganti gli acidi biliari: questo tipo di farmaco agisce legandosi agli acidi biliari, che sono coinvolti nella digestione dei grassi. Questo processo fa sì che il fegato utilizzi il colesterolo del sangue per produrre più acidi biliari, riducendo così i livelli di colesterolo LDL nel sangue. Inibitori dell’assorbimento del colesterolo: questi farmaci impediscono all’intestino di assorbire il colesterolo alimentare, riducendo così i livelli di colesterolo LDL nel sangue. Fibrati: questi farmaci possono ridurre i livelli di trigliceridi (un altro tipo di grasso nel sangue) e aumentare i livelli di colesterolo HDL (il cosiddetto “colesterolo buono”). Niacina: un tipo di vitamina B che può aumentare i livelli di colesterolo HDL.

Il tipo di farmaco prescritto dipenderà dai livelli di colesterolo del paziente, dalle sue condizioni di salute e da eventuali altri farmaci che sta assumendo. È importante seguire attentamente le istruzioni del medico e discutere eventuali preoccupazioni o effetti collaterali. Inoltre, non si dovrebbe mai interrompere o modificare il dosaggio di un farmaco senza prima consultare il medico.

