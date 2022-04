Epatite misteriosa nei bambini, cosa sappiamo? Quali sono le ipotesi?

Nelle ultime settimane un grave ceppo di epatite sconosciuto è stato identificato in quasi 170 bambini in 11 Paesi. Cosa sappiamo?

Dove è stato rilevato?

I primi cinque casi sono stati segnalati in Scozia il 31 marzo scorso “da “clinici astuti che si sono resi conto che stavano vedendo qualcosa di insolito”, ha affermato Meera Chand, direttore delle infezioni cliniche ed emergenti presso l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito.

I bambini non avevano nessuno dei cinque virus dell’epatite conosciuti, A, B, C, D ed E. Tali casi sono molto rari.

La Spagna ha avuto il numero più alto di casi con 13, seguita da Israele con 12 e dagli Stati Uniti con 9, mentre numeri piccoli sono stati registrati anche in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Italia, Norvegia, Francia, Romania e Belgio.

Chi è stato colpito?

I bambini di età compresa tra un mese e 16 anni sono stati colpiti dalla patologia ma la maggior parte dei casi ha avuto meno di 10 anni e molti meno di 5. La grande maggioranza era precedentemente sana.

Prima che i bambini mostrassero segni di epatite grave, hanno manifestati sintomi che comprendevano ittero, diarrea, vomito e dolore addominale.

Maria Buti, patologa di Barcellona e presidente dell’Associazione europea per lo studio del fegato (EASL), ha affermato che la “preoccupazione principale” è la gravità del ceppo.

Diciassette dei bambini – il 10% dei 169 casi noti – hanno avuto un’epatite così grave che hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato.

Aikaterini Mougkou, esperto di resistenza antimicrobica presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), ha affermato che i casi sono “davvero preoccupanti”. “Poiché non conosciamo la causa, non conosciamo la via di trasmissione e come prevenirla e curarla”, ha aggiunto.

Cosa è stato escluso?

L’epatite è un’infiammazione del fegato ed è generalmente rara nei bambini sani.

Nessuna esposizione comune sembra collegare i pazienti, hanno affermato gli esperti, e l’OMS ha escluso i viaggi internazionali come fattore.

Non è stato osservato, inoltre, alcun legame con il paracetamolo, il cui sovradosaggio può causare insufficienza epatica.

È stato anche escluso qualsiasi collegamento con i vaccini anti Covid-19 perché la maggior parte dei bambini non era abbastanza grande per essere vaccinata.

Qual è la teoria principale?

Gli adenovirus – virus comuni che causano una serie di malattie come raffreddore, bronchite e diarrea ma per lo più non portano a malattie gravi – sono stati rilevati in 74 casi, ha affermato l’OMS.

L’adenovirus, inoltre, è stato trovato nel 75% dei pazienti nel Regno Unito. L’ipotesi principale è una combinazione di un normale adenovirus insieme a un altro fattore che lo sta rendendo più grave.

Una possibilità è che i bambini piccoli che hanno trascorso le loro “fasi formative” nell’ambito delle misure anti Covid-19 come il lockdown e l’uso di mascherine negli ultimi due anni non abbiano sviluppato l’immunità a questi adenovirus.

A tal proposito, i tassi di adenovirus nel Regno Unito sono precipitati durante le prime fasi della pandemia ma sono aumentati molto al di sopra dei livelli precedenti da quando le misure sono state revocati.

Un “aumento imprevisto” dei casi di adenovirus è stato recentemente registrato in molti altri paesi, tra cui Irlanda e Paesi Bassi, ha affermato l’OMS.

Altre possibili cause per il ceppo sconosciuto potrebbero essere una combinazione di adenovirus e COVID.19 o correlate a una precedente infezione da Covid-19.

Tutti gli esperti hanno sottolineato che le indagini in corso richiedono più tempo.

