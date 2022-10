Emorroidi, pomate e rimedi naturali

Le emorroidi sono delle formazioni anatomiche morbide che si trovano in corrispondenza del canale anale. Quando si gonfiano e si infiammano, la cosa può rivelarsi a dir poco fastidiosa sia a livello fisico, sia dal punto di vista psicologico. Le cause sono numerose e non sono argomento di questo articolo. Nelle prossime righe, infatti, ci soffermeremo sui rimedi naturali per risolverle. Ricorda sempre che, prima di introdurli nella tua vita quotidiana, è fondamentale contattare il medico curante e chiedere il suo parere.

Pomate contro le emorroidi

Quando si parla di rimedi naturali contro le emorroidi, è fondamentale chiamare in causa la possibilità di utilizzare pomate caratterizzati dalla presenza di diversi ingredienti preziosi. Tra questi, spicca l’aloe. Questa pianta, utilizzata anche sotto forma di succo, è contraddistinta da importanti proprietà lenitive.

Inoltre, si contraddistingue per una notevole efficacia antinfiammatoria. Proseguendo con l’elenco dei benefici dell’aloe vera contro le emorroidi, rammentiamo la sua efficacia astringente. Alla luce di ciò, la si può prendere in considerazione quando si parla di trattamento naturale delle emorroidi sanguinanti.

Esistono anche altri ingredienti da considerare quando si chiamano in causa le pomate da utilizzare come rimedi naturali contro le emorroidi. Un’altra soluzione da prendere in considerazione è l’iperico.

In questo frangente, abbiamo a che fare con una pianta officinale perenne che, tra i suoi benefici, comprende l’efficacia cicatrizzante. L’iperico, inoltre, è un fantastico disinfettante e astringente naturale.

Anche l’olio di jojoba può essere incluso tra i rimedi naturali contro le emorroidi. Tra le sue proprietà troviamo innanzitutto l’efficacia emolliente.

Altri rimedi

Esistono altri rimedi naturali da considerare nel momento in cui si punta a risolvere le emorroidi senza ricorrere ad approcci farmacologici. In questo come in tanti altri casi, è fondamentale agire dal punto di vista preventivo. Una strada fondamentale da seguire è quella dell’alimentazione.

Nel momento in cui si ha intenzione di prevenire le emorroidi, è bene evitare o moderare fortemente l’assunzione di alimenti piccanti o particolarmente elaborati. Essenziale è anche fare attenzione al caffè.

Quali sono, invece, le caratteristiche che dovrebbe avere una dieta anti emorroidi? Fra i nutrienti che dovrebbero essere chiamati in causa troviamo antiossidanti come i flavonoidi, ma anche la vitamina C. Quest’ultima, nota per la sua efficacia nel contrasto all’azione dei radicali liberi, è in grado anche di contribuire a rafforzare le pareti venose.

Un altro rimedio da valutare per risolvere le emorroidi in maniera naturale è l’ippocastano. In questo caso, si ha a che fare con una soluzione nota per i suoi benefici contro l’insufficienza venosa, una delle cause alla base dell’insorgenza delle emorroidi.

Entrando nel vivo delle peculiarità dell‘ippocastano, ricordiamo che i suoi benefici sono concentrati soprattutto nella corteccia e nei semi. Qui, infatti, si concentra la presenza di saponine, composti noti per la loro efficacia vasocostrittrice.

Concludiamo parlando della centella asiatica, preziosa contro le emorroidi per via della sua efficacia cicatrizzante e antinfiammatoria (anche in questo frangente, troviamo la ricchezza in saponine). La si può utilizzare sia sotto forma di infuso, sia come estratto secco.