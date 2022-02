Perché svengo quando guardo anche una sola goccia di sangue?

Se svieni alla vista del sangue, non sei solo.

Si stima che il 3,5% delle persone avverta una fobia da ferita da iniezione di sangue durante la loro vita, cioè, una paura eccessiva e (a volte) irrazionale del sangue, delle lesioni e / o delle iniezioni.

Quelli di noi che hanno la tendenza a svenire alla vista del sangue hanno quella che è nota come sincope vasovagale. Vaso si riferisce ai vasi sanguigni e al vago, un nervo specifico che va dal cervello all’addome e svolge un ruolo importante nella regolazione della frequenza cardiaca.

Soffrire di questa condizione significa che una singola goccia di sangue può causare l’arresto della frequenza cardiaca. Mentre accade, i vasi sanguigni delle gambe si dilatano in modo che il sangue si accumuli nelle gambe e lontano dalla testa. La tua pressione sanguigna cala e svieni.

Ci sono alcuni segnali di pericolo. Poco prima dello svenimento, potresti notare la tua pelle pallida, la tua vista sfocata e una sensazione di testa vuota. Nausea, sudore freddo, vista a tunnel e calore possono anche essere dei sintomi.

Mentre per molte persone è la vista del sangue che fa sì che ciò accada, ci sono anche molti altri inneschi e un altro fattore scatenante comune è lo stress emotivo estremo.

Dal punto di vista medico, la fobia dell’iniezione del sangue può essere ridotta con l’esposizione alla causa. Tuttavia, a differenza della stragrande maggioranza delle fobie, questa provoca una diminuzione piuttosto che un aumento della frequenza cardiaca.

Perché esattamente ciò accada è un enigma medico. Ci sono diverse ipotesi (dalla teoria adattazionista al riflesso del disgusto), ma uno degli argomenti più persuasivi è l’ipotesi della minaccia paleolitica, che è essenzialmente una tattica di sopravvivenza rubata agli opossum.

L’ipotesi è sostenuta dal fatto che la sincope vasovagale sia molto più comune nelle donne e nei giovani rispetto agli uomini. Anche se per un uomo dell’età della pietra difficilmente avrebbe senso svenire alla vista del sangue – dopotutto, hanno dei mammut da cacciare e delle tribù vicine da combattere – potrebbe essere stata una forma di protezione biologica per donne e bambini dell’Età della Pietra. Per esempio, invece di essere uccisi o essere presi prigionieri, passavano per morti. Si tratta comunque di una speculazione.

Anche se non può essere sempre evitato, le persone che soffrono di sincope vasovagale possono ridurre alcuni degli effetti sdraiandosi e alzando le gambe quando notano i primi segni. Questo permette alla gravità di aiutare il flusso di sangue verso il cervello.

