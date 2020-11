Dormire a pancia in giù è la posizione peggiore, ecco perché e i rimedi

Dormire bene è fondamentale per il nostro benessere. Nonostante ciò, spesso trascuriamo il modo in cui dormiamo. Infatti, ci sono alcune posizioni che possono rendere difficile respirare, che mettono a dura prova la schiena, il collo o le spalle.

MindBodyGreen.com ha approfondito la questione con alcuni esperti.

Secondo Nishi Bhopal, psichiatra specializzata nella medicina del sonno, dormire a pancia in giù è considerata la posizione peggiore: «Mette a dura prova la schiena e il collo e può causare il mal di schiena»,

Dormire a pancia in giù rende anche difficile respirare, ha affermato la dottoressa naturopatica del sonno Catherine Darley. E se abbiamo anche il naso chiuso, respirare solo con la bocca non farà in modo che la qualità del riposo sarà soddisfacente.

Il chiropratico B.J. Hardick ha aggiunto: «Il motivo per cui questa è la posizione peggiore è che con la testa piegata da un lato, i legamenti del rachide cervicale sono molto tesi e possono anche mettere alcune vertebre cervicali in posizioni compromettenti per tutta la notte».

Che fare?

Se ci piace dormire a pancia in giù, la dott.ssa Bhopal ha suggerito di usare un cuscino piatto (o nessun cuscino) per ridurre la pressione sulla schiena. Ma idealmente, potremmo provare a dormire di lato o di schiena.

Dormire sulla schiena è considerato il migliore per l’allineamento della colonna vertebrale, anche se può causare problemi alle persone che russano, che soffrono di apnea notturna o di reflusso acido. Se non abbiamo questi problemi, assicuriamoci di avere un cuscino che sostenga sia la testa che il collo.

Per il sonno di lato, gli esperti Bhopal e Darley suggeriscono entrambi un posizionamento strategico del cuscino. Possiamo mettere un cuscino dietro di noi e un altro tra le ginocchia per sostenere i fianchi o un cuscino lungo lo stomaco per impedire di rotolare completamente su di esso.

