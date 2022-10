Dolore allo sterno: cause e trattamento

Lo sterno è un osso piatto situato nella parte anteriore e centrale del torace. Come parte integrante della gabbia toracica, lo sterno protegge il cuore, situato appena sotto di esso.

Dolore allo sterno

Il dolore allo sterno è un raro problema di salute che corrisponde al dolore al centro del torace. Non è una malattia ma un dolore meccanico, che si manifesta principalmente quando si preme sullo sterno. Si parla spesso di dolore alla parete toracica e si verifica solo in casi molto specifici.

Il dolore allo sterno può essere confuso con il dolore toracico o dolore retrosternale, che può essere causa di un’emergenza pericolosa per la vita e indicare una patologia cardiaca (infarto del miocardio, angina pectoris, embolia polmonare, pneumotorace…). Si consiglia, quindi, di recarsi al pronto soccorso in caso di crisi o di chiamare il 118 in caso di dolore alla cassa toracica.

Quali sono le cause del dolore allo sterno?

Il dolore allo sterno è generalmente legato a una frattura che segue un trauma. La causa di questo dolore può essere un colpo diretto al torace – un calcio durante una partita di calcio, sd esempio – o una compressione del torace subita dalla cintura di sicurezza in caso di incidente.

Una frattura post-traumatica è accompagnata da diversi sintomi: dolore al torace ma anche difficoltà respiratorie ed ecchimosi. Ma poiché lo sterno è un osso forte e potente, la sua frattura, tuttavia, è molto rara.

L’origine del dolore allo sterno può anche derivare da una puntura sternale, o da un intervento chirurgico cardiaco, toracico o tiroideo, in particolare una sternotomia. Si tratta, quindi, di dolore postoperatorio localizzato in questa parte del torace, correlato alla chirurgia. Ma il paziente è solitamente sottoposto a trattamento per alleviare il dolore al petto.

In menopausa le donne possono anche soffrire di osteoporosi che provoca dolore localizzato allo sterno e al torace.

Infine, può essere anche un dolore riferito al torace, cioè dolore la cui localizzazione è mal interpretata (nella schiena, nell’esofago, nel cuore o nei polmoni…) e che può trovare origine in altre patologie, come quellecardiache.

Come identificare la causa del dolore toracico?

In caso di dolore toracico, il primo istinto è chiamare il 118 o andare al pronto soccorso per verificare con un medico che non sia un problema cardiaco. Verranno eseguite una radiografia e una scansione del torace.

Se c’è una frattura dello sterno dovuta a uno schiacciamento toracico, i medici esamineranno in particolare se questa non ha avuto un impatto sugli organi retrosternali.

Quale trattamento per il trauma toracico?

In caso di frattura dello sterno, il paziente viene operato raramente e mai ingessato. Il trattamento si basa generalmente su un semplice bendaggio posto a livello della gabbia toracica, per un periodo da tre a quattro settimane senza fare alcuno sforzo. Il medico di solito prescrive farmaci per alleviare il dolore allo sterno e facilitare la respirazione.

