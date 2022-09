Diflucan contro la candida: dopo quanto fa effetto?

Se sei qui, senza dubbio ti stai chiedendo dopo quanto fa effetto il Diflucan contro la candida. Perfetto! In questo articolo, abbiamo cercato proprio di rispondere a questa domanda. Attenzione: nel caso in cui dovessero sorgerti dubbi in merito alle tue condizioni di salute, ti consigliamo di contattare il prima possibile il tuo medico di fiducia.

Diflucan e candida: cosa sapere

Il Diflucan contro la candida fa effetto in tempi che variano a seconda di dove è localizzato il problema. Questo farmaco, appartenente alla classe degli antimicotici, può essere utilizzato, per esempio, in caso di candida orofaringea e nell’eventualità di candidosi a carico delle mucose. In questo frangente, per vedere gli effetti possono volerci dai 7 ai 21 giorni. Fa eccezione il caso dei soggetti con gravi problematiche immunitarie. In questi frangenti, il trattamento può durare anche più tempo.

Quando ci si chiede quando fa effetto il Diflucan contro la candida, è necessario chiamare in causa anche l’eventualità del trattamento della candidosi – o candidiasi – a carico dell’esofago. In questi frangenti, bisogna farsi trovare pronti a un trattamento che, in media, può durare dai 14 ai 30 giorni. Anche in questo caso la differenza la fa la remissione dei sintomi del fungo e l’assunzione del farmaco può essere protratta per più tempo se si è immunocompromessi.

Un doveroso cenno va dedicato alla candidosi genitale; in questo caso, per il trattamento è prevista una singola dose di farmaco, pari per la precisione a 150 mg di principio attivo. Per quanto riguarda l’effetto di remissione sui sintomi, generalmente è necessario aspettare pochi giorni.

La prevenzione delle recidive

Il Diflucan è un antimicotico che trova indicazione anche quando si parla di prevenzione delle recidive di candidosi. In questo caso, i tempi dipendono dalla condizione del singolo paziente. Doveroso è ricordare che, in caso di problematiche immunitarie, bisogna farsi trovare pronti a percorsi dalla durata indefinita.

Cosa sapere per assumere il farmaco in sicurezza

Dopo aver capito, in linea generale, quando fa effetto il Diflucan per la candida, vediamo alcune informazioni fondamentali se si ha intenzione di assumere questo farmaco in sicurezza. Facciamo innanzitutto presente che, in caso di problemi a livello renale, il medico può modificare i dosaggi.

Il professionista in questione va assolutamente informato in caso di assunzione di farmaci come l’antistaminico astemizolo. Lo stesso vale per i pazienti che sono in trattamento con la terfenadina, particolarmente frequente nelle situazioni in cui è necessario trattare delle allergie. In questi frangenti, infatti, può sussistere il rischio di interazioni farmacologiche.

Rammentiamo altresì che il medicinale può essere preso sia a stomaco vuoto, sia a stomaco pieno. Per quanto riguarda la sua assunzione in gravidanza o in allattamento, è necessario consultare il medico.

Sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili, facciamo presente che è possibile proseguire con l’allattamento a seguito dell’assunzione di una dose di Diflucan non superiore ai 200 mg. In caso di assunzione prolungata, è sconsigliato proseguire con l’allattamento al seno.

Dopo aver assunto il medicinale è possibile sperimentare dei capogiri, motivo per cui non è il caso di mettersi alla guida.

