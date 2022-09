A cosa serve lo Spasmex? Si può dare ai bambini?

A cosa serve lo Spasmex? Se sei qui, significa che hai sentito parlare di questo farmaco e che ti interessa sapere in quali casi va assunto. Per fornirti informazioni semplici e immediate sul tema, utili per iniziare a conoscere le basi relative alle indicazioni dello Spasmex, abbiamo realizzato questo articolo questo articolo. Il contenuto ti aiuterà a capire non solo in quali casi prendere lo Spasmex, ma anche a conoscere alcuni accorgimenti per assumerlo con sicurezza.

Prima di iniziare a leggerlo, ricorda che il punto di riferimento in caso di dubbi o domande deve essere solo e soltanto il tuo medico curante.

Spasmex: cos’è, indicazioni, come usarlo

Spasmex è un farmaco destinato a pazienti di età adulta. Messo in commercio dall’azienda farmaceutica Scharper, ha come principi attivi la floroglucina e il trimetossibenzene. Si tratta di un medicinale che ha come principali indicazioni il controllo delle contrazioni a carico delle vie biliari e di quelle urinarie. Questi fenomeni si manifestano con crampi al basso ventre che, a lungo andare, possono rivelarsi molto dolorosi e a volte invalidanti.

La condizione appena ricordata può essere segno di una disfunzione a livello digestivo. Alla luce di ciò, dopo aver messo a tacere il sintomo è sempre bene approfondire la situazione e risolvere la causa a monte.

Ricordiamo altresì la possibilità di utilizzare lo Spasmex in caso di coliche renali. Nel caso in cui la sintomatologia non dovesse scemare a seguito dell’assunzione del farmaco, è fondamentale contattare tempestivamente il proprio medico curante per valutare altri approcci curativi.

Lo Spasmex si può dare ai bambini?

Oltre che chiedersi a cosa serve lo Spasmex, è naturale farsi domande in merito alla possibilità di somministrarlo o meno ai bambini. La risposta è negativa: non si può fare. Come sopra accennato, si tratta di un farmaco per adulti. Non è infatti indicato neppure per i pazienti di età adolescenziale.

Altre informazioni

Indicato per il controllo delle contrazioni a carico delle vie urinarie e biliari, lo Spasmex può essere somministrato ai pazienti con insufficienza renale? Dato che non sono presenti in letteratura medica informazioni sufficientemente corpose su questo tema, il consiglio è sempre quello di fare riferimento al proprio medico curante.

Per quanto riguarda le interazioni con altri farmaci, ricordiamo l’importanza di informare tempestivamente il proprio nel caso in cui si sta assumendo medicinali antalgici maggiori – p.e. la morfina – o altri farmaci somministrati nel corso dei trattamenti di terapia del dolore.

Il motivo è legato al fatto che i farmaci appena citati possono in alcuni casi provocare l’insorgenza improvvisa di contrazioni.

Quando ci si chiede a cosa serve lo Spasmex e si cercano informazioni su questo farmaco, è bene rammentare che le sue compresse sono caratterizzate dalla presenza di saccarosio e lattosio. In caso di intolleranza, è fondamentale avvertire il medico che ha prescritto il medicinale.

L’assunzione di Spasmex in gravidanza dovrebbe essere presa in considerazione solo in casi ritenuti strettamente necessari. Data l’assenza di importanti dati clinici sugli effetti, il farmaco dovrebbe essere evitato in allattamento.

