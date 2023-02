La dieta definitiva per eliminare i calcoli alla cistifellea: scopri cosa mangiare

Leggi ora il nostro articolo e scopri cosa mangiare per prevenire i calcoli alla cistifellea.

I calcoli alla cistifellea sono una situazione che, ogni giorno, riguarda direttamente tante persone. Formazioni solide, quasi sempre di colesterolo, sono causati da diversi fattori. Tra questi rientra il diabete di tipo II. Da non dimenticare è anche il ruolo del sovrappeso. Conosciuti anche come calcoli biliari, richiedono un’attenzione speciale alla dieta sia quando li si ha, sia soprattutto in ottica preventiva.

Cosa bisogna mangiare? Se ti stai facendo questa domanda, l’articolo nelle prossime righe fa per te. Ricorda sempre che, prima di apportare qualsiasi modifica alla tua routine alimentare, è il caso di rivolgersi al medico curante e a un nutrizionista esperto.

Calcoli biliari: raccomandazioni a tavola

Per prevenire la formazione di calcoli biliari ma anche per ottimizzare l’efficacia del trattamento farmacologico se sono presenti, l’alimentazione ha un ruolo cruciale. Fondamentale innanzitutto è seguire una dieta equilibrata. Un altro consiglio utile da prendere in considerazione riguarda il fatto di effettuare diversi piccoli pasti nel corso della giornata, in modo da evitare il rischio di accumulo di colesterolo.

Anche le modalità di cottura contano. Se possibile, è il caso di preferire quelle più semplici, dalla cottura al vapore fino a quella ai ferri.

Da evitare sono gli alimenti ricchi di grassi, privilegiando l’assunzione di frutta, verdura e cereali integrali (sì, si tratta di un’alimentazione con uno schema affine a quello della dieta mediterranea).

Per quanto riguarda le carni, vanno benissimo sia quelle rosse, sia quelle bianche. Quello che conta è che siano tagli magri. Lo stesso vale per il pesce.

A meno che non ci siano indicazioni diverse da parte del medico curante, si può consumare lo yogurt, avendo però cura di sceglierlo scremato o parzialmente scremato.

Alimenti da evitare

La dieta per la prevenzione dei calcoli alla cistifellea o per l’ottimizzazione dell’efficacia del trattamento prevede la conoscenza di alcuni alimenti da evitare. Quali sono? Gli alcolici e i superalcolici in primis. Anche la birra andrebbe esclusa.

No pure a salse, brodo di carne, pesci grassi, latte intero, formaggi grassi, cibo da fast food. Chi vuole prevenire i calcoli alla cistifellea dovrebbe evitare anche i succhi di frutta. Questa regola vale pure per quelli caratterizzati dalla dicitura “senza zuccheri aggiunti”. In questi frangenti, infatti, si ha comunque a che fare con la presenza di fruttosio.

Altri consigli

In tutto questo non va mai dimenticata l’importanza di mantenere una circonferenza addominale entro determinati limiti. Nel caso delle donne, non dovrebbe superare gli 80 centimetri. Quando, invece, si guarda all’uomo, il limite è pari a 94 centimetri.

Essenziale è anche evitare il fai da te. Chi lo adotta, infatti, tende spesso a seguire diete ipocaloriche, che non fanno bene nei casi in cui si ha a che fare con i calcoli alla cistifellea. Comportano, infatti, una riduzione della massa magra. Il risultato è un rallentamento del metabolismo e un rischio maggiore di recuperare il peso perso.

