Covid-19, la virologa Capua: “La mascherina va tenuta sempre”

Ilaria Capua, virologa, intervistata da La Stampa, ha affermato: «Sicuramente in queste settimane è aumentata la mobilità, la gente ha ripreso a viaggiare, molte attività sono ripartite. E, contestualmente, c’è stato anche un calo di attenzione: mascherina, distanziamento e igiene sono basilari per abbattere i contagi. Se vengono meno, i numeri crescono. È inevitabile».

Poi, a proposito degli effetti della riapertura delle scuole, l’esperta ha detto: «Mi pare riduttivo – e anche pericoloso – puntare il dito sulla scuola. La scuola, così come altri ambiti, porta le persone a spostarsi, ad avere relazioni: ma basterebbe seguire le regole date per limitare i rischi. Non farei sentite in colpa i nostri studenti per comportamenti errati di altri».

Infine, a proposito dell’uso della mascherina, anche all’aperto, Capua ha dichiarato: «Credo che in questo momento la cosa migliore sarebbe tenerla sempre, in classe come in ufficio».

LEGGI ANCHE: Aumento dei contagi in Italia, Pregliasco: “Primo effetto delle scuole riaperte”.