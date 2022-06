Omicron 5, quali sono i sintomi della variante del Covid-19?

La variante Omicron BA.5 si sta diffondendo sempre di più. Ma quali sono i sintomi dell’ultima variante del Sars-Cov-2?

La variante Omicron 5

L’ultima variante del Sars-Cov-2 si ta diffondendo sempre più rapidamente, nonostante il caldo la stagione estiva.

Omicron 5 appare molto più contagiosa rispetto alle precedenti varianti, anche se i intimi ad Ssa associati risultano più lievi e duraturi.

Come afferma Fabrizio Pregliasco, virilogo dell’Università degli Studi di Milano: “Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi in autunno, ma la presenza di questa nuova variante Omicron BA.5 ci ha sorpreso”.

“I sintomi delle infezioni causate dalla variante Omicron BA.5 sembrano essere più lievi. I primi dati indicano che questa sottovariante tende a replicarsi nelle prime via aeree. I sintomi sembrano quindi essere molto simili a quelli di un raffreddore”, aggiunge il virologo.

I sintomi di Omicron 5

I sintomi dell’ultima variante del Covid-19, quindi, sarebbero quelli di un normale raffreddore:

febbre

naso che cola

mal di testa

tosse

affaticamento

mal di gola

diarrea (a volte)

“Ma questo non vuol dire che non possa causare forme più gravi, ma sembra essere meno probabile”, continua Pregliasco.

Diversi studi pubblicati confermano che la durata media dei sintomi nei casi di Omicron 5 è di 5 giorni rispetto agli 8 legati i casi di infezione con la variante Delta, Nelle persone vaccinate con tre dosi i sintomi durano anche meno, circa 3 giorni.

Pregliasco afferma anche che: “La buona notizia è che, secondo un recente studio, nell’Omicron 5, il Long Covid è presente, ma in percentuali minori rispetto alle altre varianti. Il vero problema è che, con tanti casi, il risultato finale potrebbe essere meno in termini percentuali, ma più elevato in termini di casi assoluti. Questo è quello a cui dovremmo far fronte in futuro, perché il covid non è solamente la malattia nelle fasi acute e gravi, con i sintomi parainfluenzali, ma anche e soprattutto gli strascichi, come tutte le infezioni”.

LEGGI ANCHE: Covid-19, Andreoni: “Presto 100mila casi al giorno”