Covid-19, Ricciardi: “Nell’immediato preoccupa la variante inglese”

Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha affermato: «Un questo momento conosciamo bene i risultati della variante inglese che è più contagiosa di circa il 50% è più letale di circa il 20%. E che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito. Preoccupa più delle altre varianti, almeno nell’immediato. Questo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci delle altre, ma la brasiliana e la sudafricana per il momento sono ancora sporadiche in Europa».

La variante inglese di Sars-CoV-2, ha ricordato Ricciardi, «si diffonde molto più facilmente nei bambini e nei ragazzi. E infatti sta procurando dei danni anche in quella fascia di età», ha aggiunto.

A proposito di campagna di vaccinazione, Arcuri ha detto: «il commissario Domenico Arcuri va bene, sta facendo bene il suo lavoro. Ma fa molte cose. E per la campagna vaccinale di massa è necessaria una figura specifica, con competenze specifiche, che si occupi h24 della questione», ovvero Guido Bertolaso.

«C’è bisogno di una persona che si dedichi a questo 24 ore su 24 – ha sottolineato – E questa persona deve avere diverse competenze: tecniche, scientifiche e gestionali. E se devo fare un nome di chi ha queste competenze, mi viene in mente Bertolaso. Non è assolutamente una critica ad Arcuri, che sta facendo bene il suo lavoro ma è un’esortazione ad affrontare la campagna vaccinale come merita di essere affrontata».

