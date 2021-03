Covid-19, Massimo Galli: “Sono ottimista per l’estate”

Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano, intervenuto ad Agorà, su Raitre, ha affermato: «Voglio essere ottimista per l’estate. Per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela, è un dato di fatto. L’ondata epidemica ulteriore è in marcia e bisogna capire fin dove si è estesa. Tutti i conti devono essere fatti con le varianti che rappresentano variabili su cui ragionare. I dati degli ultimi giorni risentono anche del weekend, quello che vedremo fino a dopo domani è già scritto da quello che è accaduto nei giorni passati, spero si stia fermando la diffusione».





Il primario all’Ospedale Sacco di Milano, vista la situazione, ha sottolineato che le misure restrittive «non c’è dubbio che vadano tenute fino a Pasqua, anche perché quella della Sardegna è una lezione: il conseguimento di risultati che non hanno tempo di consolidarsi fa sì che bastino pochi giorni affinché tutto di nuovo si ribalti dal bianco al colorato. Bisognerà che si dica che i risultati vanno consolidati e solo dopo si può pensare a qualsiasi tipo di aperture. Speriamo che la curva stia rallentando, aspettiamo però di vedere i dati dei prossimi giorni».

