Covid-19, Lopalco: “Basta con il bollettino quotidiano dei morti”

Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, contattato da Adnkronos Salute, ha affermato: “Divulgare il bollettino quotidiano Covid dei decessi ha poco senso. La sorveglianza del virus deve comunque proseguire in modo accurato. Una buona alternativa potrebbe essere la sola pubblicazione di un bollettino settimanale di tutti i dati”.

Lopalco è quindi d’accordo con Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale Lazzaro Spallanzani, che ha invitato a sospendere il bollettino giornaliero dei decessi, sottolineando che, in questo momento, non ci sono “assolutamente elementi di allarme” per la pandemia, “con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani”, ha detto in un’intervista rilasciata a Libero.

“La curva dei casi – ha aggiunto Vaia – indica che l’ondata sostenuta dalla variante Omicron Ba.5, predominante, è ancora in corso, ma non si assiste a un impatto significativo in termini di malattia grave. Nello stesso periodo dell’anno scorso, quando eravamo in piena ondata Delta, tutti gli indicatori di malattia grave (ospedalizzazioni, terapie intensive) erano più elevati. Non ci sono neppure segnali di forte pressione sulle strutture sanitarie, come in altri periodi della pandemia”.

