Covid-19, la variante delta sta colpendo sempre più bambini

Precedentemente nota come variante indiana, la variante Delta del coronavirus è sulla bocca di tutti da diverse settimane. Sta colpendo il mondo intero e molti Paesi sono stati costretti a reagire, imponendo nuove e rigide misure sanitarie. Più contagiosa del ceppo originario, la variante Delta ha colpito principalmente gli adulti. Ma sta per cambiare?

La preoccupazione arriva dagli Stati Uniti d’America e in particolare dalla Florida, che è lo Stato americano con il maggior numero di ricoveri di minori. Quanti ? 143 in totale.

Un altro dato mostra che la pandemia colpisce sempre più i bambini. A fine luglio in una settimana sono stati rilevati 72mila casi di coronavirus nei minori, 5 volte di più rispetto a fine giugno.

Informazioni confermate da Marcos Mestre, direttore medico di un ospedale pediatrico di Miami, che ha dichiarato. «Abbiamo senza dubbio visto un aumento dei casi qui, al pronto soccorso e anche in altri reparti dell’ospedale, in queste ultime due o tre settimane». Tra i bambini più colpiti, quelli in sovrappeso o con il diabete.

Se la Florida è particolarmente colpita da un’impennata di casi e ricoveri tra i bambini, è in parte a causa di una decisione del governatore Ron DeSantis, che non vuole che l’uso delle mascherine sia imposto nelle scuole del suo Stato.

Il governatore ha minacciato di sospendere i sussidi alle scuole che impongono agli studenti di indossare le mascherine. Ciò non è piaciuto ad alcuni genitori di studenti che «si trovano in una situazione impossibile, dovendo scegliere tra la salute, la vita del proprio figlio, e il ritorno a scuola». Alcuni hanno persino sporto denuncia contro il governatore.