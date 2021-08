Variante Delta causa forme più gravi di Covid-19

La variante Delta non è solo più infettiva e aumenta la trasmissibilità del virus, anche nelle persone vaccinate, ma rispetto alle altre varianti causa la malattia da Covid-19 in forme più gravi in chi non è vaccinato e aumenta le probabilità di essere ricoverati.

Lo precisano i Centers for diseases control (CDC) americani nel loro ultimo aggiornamento pubblicato sul loro sito.

Da due diversi studi condotti in Canada e Scozia emerso, scrivono i CDC, «che le persone contagiate con la variante Delta sono più a rischio di essere ricoverate rispetto a chi è stato contagiato dalla variante Alfa del virus o il ceppo originale di Wuhan».

Nel loro aggiornamento, i CDC ribadiscono la necessità urgente di aumentare la copertura vaccinale nella popolazione, e raccomandano a chiunque si trovi in aree ad alta trasmissione di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso, anche se vaccinati con due dosi. Con la variante Delta, ricordano i CDC, anche chi è immunizzato può diffondere il virus ad altri, pur rimanendo infettivo per un periodo di tempo più breve.

