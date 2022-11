Covid-19 e influenza, presto un vaccino unico?

Pfizer e BioNTech, stanno studiando la possibilità di sviluppare un vaccino unico per il Covid-19 e per il virus dell'influenza.

La compagnia farmaceutica statunitense Pfizer, insieme ai partner tedeschi di BioNTech, sta studiando la possibilità di sviluppare un vaccino unico per il Covid-19 e per il virus dell’influenza, partendo dal siero recentemente aggiornato per la variante Omicron.

In una nota, le due società hanno spiegato che un vaccino unico per entrambi i virus semplificherebbe il processo per raggiungere l’immunità.

Le aziende stanno cercando 180 volontari di età compresa tra 18 e 64 anni per i primi test, necessari per capire meglio la sicurezza, l’efficacia e il dosaggio esatto che dovrà avere il siero. Il primo partecipante al trial ha ricevuto una prima dose già questa settimana.

Un vaccino combinato “potrà semplificare le procedure vaccinali, potenzialmente garantendo una migliore copertura per entrambe le malattie”, ha spiegato Annaliesa Anderson, senior vice president e direttore scientifico di Pfizer.

“Combinando entrambe le indicazioni in un unico approccio vaccinale, intendiamo fornire un modo efficiente per immunizzarsi contro due gravi malattie respiratorie con virus in evoluzione che richiedono un adattamento al vaccino”, ha detto Ugur Sahin, Ceo e confondatore di Biontech.

