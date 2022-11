Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, ha spiegato perché non è ancora semplice prevedere come si svilupperà la pandemia di Covid-19.

“Perché è difficile fare previsioni sul futuro della pandemia? Forse questa immagine è più chiara di mille altre parole: il virus cambia tanto, tanto velocemente e al momento c’è una ‘macedonia’ di varianti che rende difficile capire quale prevarrà e con che conseguenze. Ci piacerebbe poter dare risposte semplici, ma questa è la Natura… non un algoritmo”.

Così Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, su Facebook, ha spiegato perché non è ancora semplice prevedere come si svilupperà la pandemia di Covid-19. E, per spiegarlo, l’esperta ha pubblicato un’immagine, uno schema pubblicato da Nature a corredo di quest’articolo:

