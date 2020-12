Covid-19, il virologo Pregliasco: “A Natale non passarsi il cellulare”

«Non passarsi il cellulare per salutare persone che sono lontano, parlate in viva voce. E poi sarebbe meglio che chi cucina indossasse la mascherina e che ci sia una sorta di ‘addetto’ al razionamento dei piatti. A tavola bisogna esser il meno possibile e bisognerebbe esser distanziati di un metro e mezzo».

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco. Il tampone rapido prima delle feste «è un elemento complementare ma non ci dà sicurezza», ha osservato l’esperto e sull’immunità di gregge grazie al vaccino, ha spiegato «che arriverà a settembre, saremo sul 60/70% dei vaccinati».

