Covid-19, Crisanti: “Queste misure non bastano, vanno implementate”

Andrea Crisanti, virologo, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha affermato: «Se i vaccini funzionano sono molto contento, è molto positivo. Quelli che non vogliono vaccinarsi? Questo è il risultato delle stupidaggini sentite questa estate. Almeno il 70% della popolazione si dovrebbe vaccinare per avere un effetto».

L’esperto ha anche detto: «La curva si è appiattita, questo è sicuro. Bisogna vedere il numero delle persone che sia ammalano tutto il giorno, l’RT deve scendere sotto l’1 per abbassare i casi. Non credo che con queste misure l’RT si porti allo 0.3-0.4 come dopo la fine del lockdown, queste misure ci servono per arrivare a Natale. Con le misure di adesso, secondo me, la trasmissione non diminuisce moltissimo, attraverseremo il Natale più o meno con questi casi e poi avremo altri tre mesi invernali».

Per Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, bisogna «implementare le misure più restrittive se si vogliono diminuire i casi. Se mi avessero dato retta ad agosto oggi non saremmo in questa situazione. Avrei implementato un sistema che in altri posti, come il Giappone o la Nuova Zelanda, si è dimostrato efficace».

