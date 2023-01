Queste cose scioccanti possono capitare ai dentisti

Andare dal dentista non è mai divertente. Anzi, spesso – e facciamo malissimo – cerchiamo di allontanare il momento della visita il più lontano possibile, anche se il dolore ai denti è insopportabile, sperando nel decorso naturale o nelle cure fai da te.

Comunque sia, è il momento di raccontarvi qualche aneddoto raccontato dagli stessi dentisti, come il britannico Sam Jethwa che, al Daily Mail, ha rivelato che la cosa peggiore che possa capitare è che un paziente manchi la ciotola, sputando la saliva sulla faccia del professionista.

“È ovvio che la perdita di sensibilità in bocca dopo un’operazione induce spesso il paziente a mancare la bacinella per sciacquarsi e a sputare la saliva”, ha raccontato. E bisogna poi pulire il pavimento dell’ambulatorio… Ma c’è anche di peggio!

Il dottor Jethwa ha rivelato, infatti, che ha dovuto anche affrontare alcuni strani pazienti, come quelli che si leccano le dita durante un intervento.

“I guanti privi di lattice che utilizziamo sono molto morbidi rispetto ai guanti tradizionali ma non sono fatti per essere leccati – ha raccontato ironicamente il dentista – Ed è sempre abbastanza comico quando sei a contatto con un paziente dalla lingua curiosa”.

In qualità di specialisti in dentizione e igiene orale, i dentisti hanno anche la responsabilità di educarci al corretto spazzolamento. Sfortunatamente, non tutti hanno i riflessi giusti e alcuni finiscono con cose strane tra i denti e non stiamo parlando del tartaro…

Il dottor Alan Clarke, dentista e direttore clinico a Belfast (Irlanda del Nord), ha affermato di avere trovato mine per matite, pezzetti di plastica, un ragno, persino una mosca e una gomma da masticare nascosti dietro un dente posteriore: “Incoraggiamo sempre i pazienti a prendersi cura dei propri denti e gengive, che include la pulizia regolare e il filo interdentale”, ha ricordato… Prendiamo nota!

