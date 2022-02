3 rimedi casalinghi contro il dolore ai denti

Esistono tanti rimedi casalinghi per il mal di denti ma pochi aiutano davvero. Alcuni di essi possono addirittura peggiorare la situazione.

Ecco perché è importante conoscere i rimedi che aiutano ad alleviare il dolore, ma attenzione: sono soltanto una soluzione temporanea. Il vero problema non può andare via da solo.

GHIACCIO

Il ghiaccio è il rimedio più semplice e più facilmente disponibile. Una bottiglia d’acqua refrigerata o una lattina può essere utile. Basta applicare il ghiaccio o qualcosa di freddo nell’area che fa male e il freddo svolgerà il suo compito. Ma il problema con questo rimedio è che allieva solo i sintomi mentre la causa del dolore resta.

ALCOOL

Il liquore è un altro rimedio per alleviare il mal di denti. Contiene etanolo, che è un ottimo antisettico. Può anche intorpidire l’area e il dolore diminuirà temporaneamente. Basta sciacquarsi accuratamente la bocca con un po’ di liquore e poi sputarlo. Se c’è un ascesso o un dente rotto in bocca, l’uso dell’alcol può causare dolore acuto e bruciante.

SALE E BICARBONATO DI SODIO

Il metodo più efficace e sicuro usato per alleviare il mal di denti è il risciacquo della bocca con l’acqua salata o una soluzione di bicarbonato di sodio. Il sale e il bicarbonato sono gli ingredienti più semplici presenti in cucina. Hanno un eccellente effetto anti-infiammatorio e possono alleviare il dolore, il gonfiore e l’infiammazione in bocca. Basta aggiungere un cucchiaio di sale o di bicarbonato di sodio a un bicchiere di acqua tiepida e sciacquare accuratamente la bocca.

La cosa più importante da ricordare: questi rimedi sono soltanto soluzioni temporanee per alleviare i sintomi ma non trattano il problema sottostante. Per scoprire cosa sta causando il mal di denti, bisogna andare da un dentista. Il dolore è il meccanismo di difesa del tuo corpo. Con dolore, il corpo cerca di mostrarti che c’è qualcosa che non va. Prima vedrai uno specialista, prima ciò che va storto sarà trattato.

