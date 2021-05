Cos’è l’adenovirus? Cosa causa? Perché è scelto per i vaccini?

Gli adenovirus sono una famiglia di virus che comprende cinque generi, uno dei quali (mastadenovirus) colpisce gli esseri umani. Gli stessi adenovirus umani sono suddivisi in sette sottogruppi (da A a G) e 67 sierotipi.

La maggior parte degli adenovirus causa infezioni asintomatiche ma alcuni (come i sierotipi 40 e 41) provocano la gastroenterite acuta nei bambini. Gli adenovirus enterici rappresentano il 9% dei casi di diarrea nei bambini e sono la terza causa di gastroenterite infantile dopo il rotavirus e il norovirus.

Gli adenovirus dei sierotipi 3, 7 e 8 causano congiuntivite, cheratocongiuntivite, faringite e febbre.

Nei pazienti immunocompromessi, gli adenovirus possono causare malattie gravi (polmonite, meningoencefalite, epatite, ecc.) potenzialmente fatali.

Struttura degli adenovirus

Gli adenovirus sono virus a DNA di medie dimensioni (da 70 a 90 nm di diametro). La particella virale è circondata da un capside di struttura icosaedrica. Le principali proteine ​​del capside sono:

esone: situato sulle facce, trasporta gli antigeni che vengono utilizzati dal sistema immunitario per riconoscere il virus;

pentone: situato in alto, è citotossico;

fibre: situate sulle spicole, vengono utilizzate dal virus per attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio.

Adenovirus e vaccinazione

Gli adenovirus sono considerati eccellenti vettori virali per il trasporto di antigeni, grazie alla loro capacità di indurre risposte immunitarie innate e adattive.

Il virus viene reso innocuo (attenuato o ucciso) o viene usata una varietà che non colpisce gli esseri umani.

I vaccini a base di adenovirus sono utilizzati contro un’ampia varietà di agenti patogeni, tra cui il bacillo della tubercolosi, l’HIV, il plasmodium falciparum (responsabile della malaria) o il SARS-CoV-2.

Gli adenovirus sono anche usati come vettore virale nella terapia genica, dove un pezzo di gene a scopo terapeutico viene introdotto in una cellula. In quanto tali, è probabile che gli adenovirus scatenino reazioni infiammatorie incontrollate, ma questi incidenti rimangono rari.