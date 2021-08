Cosa sappiamo sulla variante lambda del coronavirus?

La variante Lambda del Covid-19 è stata documentata per la prima volta a Lima, in Perù, nel dicembre del 2020.

Il 14 giugno 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha etichettato la variante Lambda o C.37 come Variante di interesse (VOI): ciò significa che è stata rilevata la presenza di cambiamenti genetici preoccupanti nella variante.

È più trasmissibile e resistente ai vaccini?

Nel Weekly Epidemiological Update of Who pubblicato il 15 giugno 2021, è stato riportato che la variante Lambda ha il potenziale per diffondersi più rapidamente ed essere resistente ai vaccini.

«Lambda contiene una serie di mutazioni con sospette implicazioni fenotipiche, come un potenziale aumento della trasmissibilità o una possibile maggiore resistenza agli anticorpi neutralizzanti», ha scritto l’OMS.

Inoltre, le persone completamente vaccinate che contraggono infezioni dal COVID-19 rivoluzionarie della variante Delta sono infettive solo per un periodo più breve.

Il CDC ha anche sottolineato che le migliori armature che abbiamo contro COVID-19 sono ancora completamente vaccinate e indossano maschere per il viso, specialmente al chiuso nei luoghi pubblici.

In un documento preprint pubblicato prima della revisione tra pari su bioRxiv, ha rivelato che gli esperimenti di laboratorio hanno scoperto che tre mutazioni nella variante Lambda, vale a dire RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q e F490S, aiutano a conferire resistenza all’immunità antivirale, mentre altre due mutazioni, T76I e L452Q, rendono la variante altamente contagiosa.

Quanto velocemente si sta diffondendo?

La variante Lambda è già stata rilevata in 40 Paesi.

Cile, Perù e Stati Uniti hanno registrato il maggior numero di casi di variante Lambda o C.37, con tutti e tre che finora hanno registrato più di 1.000 casi totali.

Il Cile ha segnalato 1.435 casi, mentre il Perù ha 1.212 e gli Stati Uniti 1.074.

Secondo anche un documento preprint pubblicato su medRxiv, nell’aprile del 2021, la variante Lambda rappresentava il 97% dei genomi pubblici peruviani.

Altri Paesi che hanno segnalato più di 100 casi della variante Lambda COVID-19 sono Ecuador, Messico, Spagna, Argentina e Germania.

Variante lambda ed efficacia del vaccino

Sono necessari ulteriori studi per confermare che la variante Lambda sia effettivamente resistente ai vaccini poiché la maggior parte dei rapporti pubblicati finora sono ancora soggetti a revisione paritaria.

Al momento, le varianti di preoccupazione (VOC) elencate dai Centers for Disease Control and Prevention (CC) comprendono le varianti Alpha, Beta, Delta e Gamma.

Il CDC ha anche sottolineato che la variante Delta si diffonde più velocemente e causa malattie più gravi nelle persone non vaccinate rispetto ad altre varianti precedenti.

La buona notizia è che i vaccini COVID-19 continuano ad essere altamente efficaci nel prevenire il ricovero in ospedale e i decessi, anche contro la temuta variante Delta.

