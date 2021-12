Il periodo natalizio si sta avvicinando ed è il secondo che passiamo in tempo di pandemia, quali sono i consigli per questo nuovo anno?

Il periodo natalizio si sta avvicinando ed è il secondo che passiamo in tempo di pandemia, già abbiamo acquisito e imparato quali sono tutte le precauzioni dovute per fronteggiare l’emergenza pandemica ma le raccomandazioni non sono mai abbastanza, vediamo come evitare il contagio durante le feste natalizie.

I gesti per evitare il contagio durante Natale

Il nostro Paese sta riattraversando un aumento dei contagi e il Governo sta pensando come prevenire un’eventuale aumento dei numeri. Tuttavia, per senso civico non dobbiamo per forza attendere restrizioni forzate per adottare misure di contenimento dei contagi, possiamo rispondere a questa pandemia ancora in atto continuando a mantenere dei semplici comportamenti di igiene, quali? Ricordiamoli insieme:

per proteggere te stesso e i tuoi ospiti, si consiglia di indossare la mascherina in luoghi chiusi e frequentati.

Durante le riunioni private, dove è difficile mantenere la mascherina, arieggia il locale per una decina di minuti all’ora e riduci il numero degli ospiti così da limitare il rischio di creare una fonte di contaminazione.

e riduci il numero degli ospiti così da limitare il rischio di creare una fonte di contaminazione. Controllati prima di un evento utilizzando i vari test disponibili in farmacia questa potrebbe essere anche una soluzione per incontrarsi in tutta tranquillità.

Il lavaggio delle mani e la disinfezione delle superfici sono ancora importanti da attuare.

Il nostro augurio per questo periodo festivo è quello di poter continuare a godere dell’affetto dei familiari, dei pranzi e delle cene insieme, dello scarto dei regali sotto l’albero, dello sguardo delle persone che amiamo senza dover riattraversare il vuoto della lontananza, l’ansia del coprifuoco, la paura del contagio della nuova variante ai cari più fragili mettendo a rischio la loro vita oltre che la propria e questo può avvenire solamente se ciascuno di noi continua a rispettare le semplici raccomandazioni sopra elencate per il bene della comunità.

