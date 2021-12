Covid-19, Bassetti: “Meglio obbligo Green Pass che mascherina all’aperto”

“Avremo forse dovuto fare di più per insegnare ad usare le mascherine, quali usare, dove usarle, come usarle. Dopodiché la regola dell’obbligo della mascherina avremmo potuto sistemarla in un modo diverso: vuoi entrare in un centro storico affollato? Anche lì super green pass. Io sono molto più sicuro che in un centro storico in cui sono tutti assembrati sia molto più sicuro dove c’è gente vaccinata o guarita che non gente che usa la mascherina come vuole”.

Così il virologo Matteo Bassetti ad Agorà su Rai Tre, sull’obbligo di mascherina all’aperto imposto in alcuni comuni italiani.

“È già sancito che se c’è un assembramento bisogna mettersi la mascherina – ha aggiunto -. Ritengo ridondante mettere la mascherina all’aperto in un’area particolare sia che ci sia della gente a fianco sia che non ci sia per obbligo. Io credo che dopo quasi due anni che abbiamo a che fare con la pandemia si debba uscire da queste logiche costrittive e si deve andare nella consapevolezza della gente”.

