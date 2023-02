Soffri di cistite da Escherichia Coli? I rimedi per stare meglio

La cistite è una condizione di infiammazione della vescica che può essere causata, in alcuni casi, dall’Escherichia Coli. Questo batterio è naturalmente presente nella flora intestinale. I problemi insorgono nel momento in cui si sposta in altri distretti corporei, come per esempio la vescica. In questi frangenti, può delinearsi un quadro di cistite recidivante. Quali sono i rimedi? Nelle prossime righe, rispondiamo alla domanda appena riportata.

Escherichia Coli: cos’è e a cosa serve

L’Escherichia Coli è un batterio gram-negativo presente nella flora intestinale dell’uomo e di numerosi altri mammiferi. Fondamentale per i processi digestivi può, come ricordato, migrare in zone del corpo diverse dell’intestino o assumere un carattere uropatogeno. In quest’ultimo frangente, possono comparire condizioni come la cistite.

Dopo questa doverosa premessa, possiamo entrare nel vivo dei rimedi principali da chiamare in causa per la risoluzione del problema.

Curare la cistite con gli antibiotici

Soprattutto nei casi in cui l‘infezione da E. Coli a livello urinario non è l’unica condizione con cui si ha a che fare ma sono presenti anche sintomi legati all’apparato digerente, si tende a ricorrere agli antibiotici. Tra i più usati rientrano quelli appartenenti alla classe dei fluorochinolonici, formulati in maniera specifica per trattare le infezioni batteriche (anche molto gravi).

Come gestire i rimedi naturali

I rimedi naturali in caso di cistite da Escherichia Coli vanno gestiti consultando il medico curante prima di iniziare ad assumerli – anche se non si tratta di farmaci, possono comunque provocare effetti indesiderati – e affiancandoli ai medicinali.

Tra i principali è possibile citare il succo di mirtillo rosso. Come diverse evidenze scientifiche hanno portato alla luce, sarebbe in grado di ridurre il pH delle urine. Inoltre, alcune delle sostanze che contiene contribuirebbero a ridurre l’adesione dei batteri alle pareti della vescica.

Un altro rimedio naturale utile da associare ai farmaci utilizzati nei trattamenti contro la cistite da Escherichia Coli è il d-mannosio. Monosaccaride aldeidico presente in natura in diversi funghi e piante – quasi mai in forma libera – è in grado di legarsi alle lectine presenti nei batteri, impedendo, anche in questo caso, l’adesione alle pareti della vescica.

Degna di nota è anche l’uva ursina, particolarmente efficace in caso di cistite acuta. In questo caso, l’efficacia contro la cistite da Escherichia Coli è legata alla presenza del principio attivo idrochinone, noto per la sua straordinaria efficacia antibatterica.

Quando si parla dell’uva ursina come rimedio naturale contro la cistite, è necessario ricordare un’altra sua preziosa caratteristica, ossia la presenza concomitante di flavonoidi e arbutina. Questa sinergia ha uno straordinario effetto diuretico, importante per pulire le vie urinarie e favorire l’eliminazione dei batteri.

Alla luce di ciò, l’uva ursina, che viene assunta attraverso capsule, può essere considerata anche una valida soluzione preventiva. A fini preventivi, è cruciale anche un’igiene intima adeguata prima dei rapporti intimi non protetti.

