Ha la cardiomiopatia ipertrofica, donna salvata 10 volte, ecco come

“I gatti hanno nove vite ma questa paziente con la cardiomiopatia ipertrofica ne ha avute dieci (finora)”.

Così i medici del Tufts Medical Center di Boston, che hanno curato una pensionata di 62 anni, hanno scelto di intitolare l’articolo relativo a questo caso insolito pubblicato lo scorso aprile.

Quasi vent’anni fa, a questa donna, all’età di 44 anni, fu diagnosticata una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Questa malattia genetica provoca un ispessimento delle pareti del cuore che ostacola la circolazione del sangue, con pochi o nessun sintomo che indica la presenza di un’anomalia.

A diversi membri della famiglia della donna è stata diagnosticata la stessa malattia e due dei suoi fratelli sono morti all’età di 20 e 34 anni.

Un cuore salvato 10 volte dalla morte

Se la cardiomiopatia ipertrofica è lieve, il cuore colpito può fermarsi in qualsiasi momento, un fenomeno chiamato morte cardiaca improvvisa.

Fortunatamente, la paziente di 44 anni è la candidata ideale per l’installazione di un dispositivo per prevenire con precisione la morte cardiaca improvvisa, un defibrillatore automatico impiantabile (ICD).

Questo dispositivo quando rileva un’anomalia pericolosa per la vita nel battito cardiaco, il dispositivo invia una piccola scossa elettrica per regolare il battito cardiaco.

A differenza del pacemaker, il DAI può trattare anche la tachicardia (frequenza troppo alta) mentre il pacemaker è efficace in caso di bradicardia (frequenza troppo bassa).

Nella maggior parte dei pazienti, l’ICD rileva e previene da uno a tre arresti cardiaci durante il suo periodo di utilizzo, ma nel caso straordinario di questa donna di 62 anni di oggi, le ha salvato la vita 10 volte in 19 anni. Un record tra i pazienti seguiti dai medici del Boston Hospital.

Infatti, l’impianto le ha salvato la vita per la prima volta 17 mesi dopo la sua installazione, poi quando la paziente aveva 48 anni, poi all’età di 49, successivamente a 51, tre volte durante i 54 anni e due volte a 62.

Ogni volta in circostanze del tutto normali: cinque volte durante il sonno senza che lei se ne accorgesse e altre cinque volte durante attività sedentarie durante le quali si è sentita male.

Di tutti questi momenti in cui il suo cuore ha collassato, la paziente ha avuto pochissimi postumi. All’età di 52 anni ha dovuto sottoporsi a una miectomia del setto, che consiste nell’asportazione del muscolo in eccesso attorno al setto, l’area che separa i due ventricoli del cuore. Da allora, non soffre più di alcun sintomo causato dalla sua cardiomiopatia ostruttiva ipertrofica e il suo impianto continua a monitorare il battito cardiaco. Una credenza popolare è che i gatti abbiano 9 vite ma questa signora ne ha 10. Finora.

