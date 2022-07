Carcinoma renale: cos’è, sintomi e trattamento

Il carcinoma a cellule renali rappresenta l'80% dei tumori che colpiscono i reni. Ecco cos'è, quali sono i sintomi e come si cura.

Il carcinoma a cellule renali rappresenta l’80% dei tumori che colpiscono i reni. In questo articolo vi diremo cos’è, quali sono i sintomi e come si cura.

Cos’è il carcinoma renale?

Si tratta di un tumore abbastanza raro poiché rappresenta il 3% di tutti i casi i cancro, il carcinoma a cellule renali si sviluppa dal parenchima renale. Colpisce più frequentemente gli uomini rispetto alle donne (2/1), l’età media alla diagnosi è di 65 anni.

I reni hanno la funzione di filtrare il sangue per eliminare i prodotti di scarto (produzione di urina), regolare l’equilibrio idrico, produrre ormoni per la regolazione della pressione sanguigna e la produzione di globuli rossi. Il corpo umano ha due reni a forma di fagiolo che comprendono una capsula protettiva, il parenchima renale (contenente i nefroni), il calice e la pelvi renale che consentono la raccolta dell’urina.

Il carcinoma a cellule renali ( che rappresenta l’80% dei tumori renali), di solito colpisce un singolo rene e si sviluppa da una cellula del parenchima che diventa cancerosa e si moltiplica per formare un tumore. La classificazione si basa sugli aspetti istologici, il sottotipo più comune è il carcinoma a cellule chiare (75%), il carcinoma papillare (15%) che si sviluppa nell’epitelio tubulare e il carcinoma cromofobo (5%).

Quali sono i sintomi?

Il carcinoma a cellule renali viene spesso scoperto per caso durante un’ecografia eseguita per un altro motivo perché si associa alla manifestazione di pochi sintomi.

Tuttavia, l’ematuria (sangue nelle urine), il dolore nella parte bassa della schiena, l’affaticamento o un peggioramento delle condizioni generali possono essere segnali di allarme. Altre manifestazioni metastatiche (polmoni , fegato, cervello e ossa), così come alcune complicanze ( edema alle gambe da compressione della vena cava) sembrano contribuire alla scoperta del cancro delle cellule renali.

I fattori di rischio includono obesità, fumo e dialisi multiple con conseguente formazione di cist , che predispongono allo sviluppo del tumore.

Trattamento del carcinoma a cellule renali

Il trattamento si basa sulla nefrectomia parziale o totale lasciando un posto preponderante al mantenimento della funzione renale. Nei casi di cancro avanzato con metastasi, possono essere prese in considerazione terapie mirate (bloccante delle cellule tumorali, anti-angiogenico) o immunoterapia. La chemioterapia non è un trattamento d’elezione per questo tipo di cancro.

