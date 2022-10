Cancro della pelle, 10 sintomi da conoscere

Esistono due tipi principali di cancro della pelle: i carcinomi, che rappresentano la stragrande maggioranza e il melanoma, che è più raro ma più grave.

Di seguito i 10 sintomi da attenzionare e per cui si raccomanda una visita dal medico.

1 – Lesione asimmetrica

Un neo o qualsiasi altro tipo di lesione asimmetrica dovrebbe richiedere un consulto.

È importante monitorare i nei, facendoli controllare una volta all’anno dal dermatologo e ispezionandoli davanti allo specchio.

2 – Lesione dai contorni irregolari

Un neo dovrebbe avere un colore coerente con toni che vanno dal marrone chiaro al nero scuro. Se notiamo aree depigmentate (il colore della carne), rosse (segni di infiammazione) o bluastre, è meglio consultare un medico.

3 – Lesione che s’allarga

Un neo o una lesione che cambia nell’aspetto ma anche nelle dimensioni richiede un consulto medico.

Se misura più di 6 mm di diametro, c’è il rischio che possa essere un cancro della pelle, motivo per cui è indispensabile consultare uno specialista.

4 – Lesione che cambia colore

Un neo che cambia da marrone chiaro a marrone scuro dovrebbe richiedere un consulto. Anche le aree depigmentate (pelle che diventa bianca) richiedono una diagnosi.

5 – Lesione che non guarisce

Se compare una lesione (piaga) e non ci ricordiamo quando ce la siamo fatta; se una piaga ha difficoltà a guarire; se una piaga guarisce e poi si ripresenta; se la cicatrice assume un colore insolito; potrebbero essere segni di un cancro alla pelle.

6 – Piaghe rosse in rilievo

Una piaga rosata o rossa che si espande lentamente e gradualmente dovrebbe attirare l’attenzione ed essere esaminata a fondo, anche se non è dolorosa. Spesso si crede erroneamente che la pelle sia pruriginosa o dolorosa in caso di cancro della pelle ma non è sempre così.

7 – Massa con superficie con piccoli vasi sanguigni

I vasi sanguigni che appaiono su una massa, specialmente se prima non erano presenti, dovrebbero allertare. Possono rivelare carcinoma basocellulare piatto o con bordo perlato.

8 – Lesione che sanguina

Una lesione che sanguina quando non appare irritata o non è stata graffiata richiede una diagnosi per escludere il rischio di carcinoma nodulare a cellule basali. Le aree di questo cancro sono spesso fragili e sanguinano facilmente.

9 – Nodulo o area pruriginosa

Alcune lesioni possono essere fonte di intenso prurito che può portare alla formazione di ulcere. Se non è necessario allarmarsi alla minima lesione della pelle, è comunque consigliabile consultare un dermatologo quando prude o non guarisce perché questo è uno dei segni specifici del carcinoma basocellulare.

10 – Massa che somiglia a una verruca

Le verruche, dette anche papillomi virali, sono lesioni cutanee benigne, cioè prive di gravità, corrispondenti a escrescenze della pelle. Tuttavia, alcuni grumi possono sembrare verruche ma in realtà sono escrescenze indicative di cancro della pelle. In caso di sospetto di verruca, è meglio mostrarlo a uno specialista.

