Cancro alle ossa: tipi, sintomi, cause e quando andare dal medico

Il cancro alle ossa può iniziare in qualsiasi osso del corpo ma colpisce più comunemente il bacino o le ossa lunghe delle braccia e delle gambe.

Il cancro alle ossa è raro e costituisce meno dell’1% di tutti i tumori. Inoltre, i tumori ossei non cancerosi sono molto più comuni di quelli cancerosi.

Il termine ‘cancro osseo’ non comprende i tumori che cominciano in altre parti del corpo e si diffondono (metastatizzano) all’osso.

Alcuni tipi di cancro alle ossa si verificano principalmente nei bambini, mentre altri colpiscono soprattutto gli adulti.

La rimozione chirurgica è il trattamento più comune ma possono essere utilizzate anche la chemioterapia e la radioterapia. La decisione di ricorrere alla chirurgia, alla chemioterapia o alla radioterapia si basa sul tipo di tumore osseo da trattare.

Tipi

Condrosarcoma

Sarcoma di Ewing

Osteosarcoma

Sintomi

Segni e sintomi del cancro alle ossa:

Dolore osseo

Gonfiore vicino alla zona interessata

Osso indebolito, con conseguente frattura

Fatica

Perdita di peso involontaria

Quando farsi visitare

Fissare un appuntamento con il medico se il dolore viene e va, peggiora la notte e i farmaci antidolorifici da banco non danno alcun sollievo.

Cause

La causa della maggior parte dei tumori ossei è sconosciuta. Un piccolo numero di tumori ossei è stato associato a fattori ereditari, mentre altri sono legati alla precedente esposizione alle radiazioni.

Tipi di cancro alle ossa

I tumori ossei sono suddivisi in tipi separati in base al tipo di cellula in cui è iniziato il cancro

Osteosarcoma . L’osteosarcoma è la forma più comune di cancro alle ossa. Si verifica più spesso nei bambini e nei giovani adulti, nelle ossa della gamba o del braccio. In rare circostanze, gli osteosarcomi possono insorgere al di fuori delle ossa (osteosarcomi extrascheletrici).

Condrosarcoma . Il condrosarcoma è la seconda forma più comune di cancro alle ossa. In questo tumore, le cellule cancerose producono la cartilagine. Il condrosarcoma di solito si verifica nel bacino, nelle gambe o nelle braccia negli adulti di mezza età e negli anziani.

Sarcoma di Ewing. I tumori del sarcoma di Ewing insorgono più comunemente nel bacino, nelle gambe o nelle braccia di bambini e giovani adulti.

Fattori di rischio

Non è chiaro cosa causi il cancro alle ossa ma i medici hanno scoperto che alcuni fattori sono associati a un aumento del rischio:

Sindromi genetiche ereditarie . Alcune rare sindromi genetiche trasmesse attraverso le famiglie aumentano il rischio di cancro alle ossa, compresa la sindrome di Li-Fraumeni e il retinoblastoma ereditario.

. Alcune rare sindromi genetiche trasmesse attraverso le famiglie aumentano il rischio di cancro alle ossa, compresa la sindrome di Li-Fraumeni e il retinoblastoma ereditario. Malattia ossea di Paget . Più comunemente negli anziani, la malattia ossea di Paget può aumentare il rischio che il cancro alle ossa si sviluppi in seguito.

. Più comunemente negli anziani, la malattia ossea di Paget può aumentare il rischio che il cancro alle ossa si sviluppi in seguito. Radioterapia per il cancro. L’esposizione a grandi dosi di radiazioni, come quelle somministrate durante la radioterapia per il cancro, aumenta il rischio di cancro alle ossa in futuro.

