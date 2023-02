Borsite al ginocchio: cos’è, sintomi, cause, diagnosi e cura

La borsite al ginocchio è l’infiammazione della borsa, una piccola sacca che contiene liquido e funziona come una sorta di “cuscino” per ridurre l’attrito tra ossa, tendini e muscoli delle articolazioni del ginocchio.

La borsite al ginocchio può essere causata da cadute o traumi al ginocchio, da attività fisiche che impattano sul ginocchio o persino da infezioni alla borsa, causando sintomi come sensibilità, dolore e gonfiore al ginocchio interessato.

Il trattamento della borsite al ginocchio consiste principalmente nel riposo, nell’uso di anti-infiammatori prescritti dall’ortopedico e nella fisioterapia, con esercizi orientati dal fisioterapista.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

I sintomi della borsite al ginocchio

I sintomi più comuni della borsite al ginocchio sono:

Sensibilità al ginocchio interessato;

Gonfiore del ginocchio;

Sensazione di calore locale;

Dolore durante il movimento o la pressione del ginocchio.

In caso di insorgenza di questi sintomi, è importante consultare l’ortopedico per una diagnosi e un trattamento adeguati.

La diagnosi della borsite al ginocchio

La diagnosi della borsite viene fatta dall’ortopedico attraverso la valutazione dei sintomi e l’esame fisico, premendo delicatamente sulla zona interessata e muovendo la gamba per verificare la presenza di dolore durante il movimento.

Il medico può anche richiedere esami di imaging come radiografia, risonanza magnetica o ecografia del ginocchio, per visualizzare le strutture del ginocchio in modo più dettagliato e verificare se la borsite è stata causata da qualche problema osseo o artrite, ad esempio.

Inoltre, nel caso in cui il medico sospetti di una infezione della borsa o di gotta, può essere richiesto un esame di aspirazione del liquido all’interno della borsa per l’analisi in laboratorio.

Le cause della borsite al ginocchio

La borsite al ginocchio è un’infiammazione che può verificarsi in una delle borse presenti vicino alle articolazioni del ginocchio e può essere causata da diversi fattori, come:

Infezione batterica della borsa;

Eccesso di forze frizionali che possono verificarsi durante un’attività fisica;

Lesioni, come cadute o traumi al ginocchio;

Malattie come artrite reumatoide, osteoartrite o gotta;

Pressione eccessiva sul ginocchio;

Obesità.

Il trattamento

Il trattamento della borsite al ginocchio è fatto dall’ortopedico con l’obiettivo di ridurre l’infiammazione della borsa e alleviare i sintomi, può essere indicato il riposo dell’articolazione, l’elevazione del ginocchio quando possibile, la compressione del ginocchio interessato con un elastico o una fasciatura elastica, l’applicazione di ghiaccio sulla zona e, se necessario, l’assunzione di farmaci anti-infiammatori non steroidei come ibuprofene o naproxene.

LEGGI ANCHE: Cos’è il basalioma?