Bonus dentista 2021: cos’è, requisiti di accesso, come richiederlo

Sei interessato/a a cure odontoiatriche ad una tariffa agevolata? Allora puoi approfittare del bonus dentista 2021. Ecco come accedere.

Il 2021 è stato un anno intenso di agevolazioni per coloro che hanno affrontato difficoltà economiche soprattutto legate alla pandemia. Tuttavia, emergenza sanitaria a parte, ci sono dei bonus disponibili per coloro che non superano un valore annuo di reddito ISEE e oggi parliamo del bonus dentista sociale 2021.

Bonus dentista sociale: cos’è e quali sono i requisiti di accesso e come richiederlo

Tramite il bonus dentista sociale si può usufruire di cure odontoiatriche a una tariffa agevolata. Sei interessato/a? Allora devi far parte di una di queste categorie di persone:

Non avere un Isee superiore agli 8.000 euro.

O essere esonerato dal ticket sanitario per motivi di età, reddito, patologie.

O essere inabile e un Isee non superiore a 10.000 euro.

O essere titolare di social card;

O essere in stato di gravidanza.

Rispetti i requisiti? Bene, allora puoi recarti in uno studio dentistico che aderisce all’iniziativa (elenco consultabile sul sito del Ministero del Lavoro o sul sito Obiettivo Sorriso) e presentare il documento che attesta il valore Isee, la social card oppure lo stato di gravidanza. Bisognerà poi anche compilare il modulo che viene fornito dal dottore. A proposito di bonus dentista i documenti andranno presentati solamente per la prima visita.

Ecco quali sono le prestazioni e il prezzo forfettario previsto:

Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale – Euro 80,00.

Sigillatura dei solchi dei molari e premolari – Euro 25,00.

Estrazione dei denti compromessi – Euro 60,00.

Protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) – Euro 550,00.

Protesi totale in resina (per arcata) – Euro 800,00.

Dovrai anche dichiarare di aver diritto all’agevolazione compilando un’apposita autocertificazione che andrà consegnata al dentista.

Chi volesse avere maggiori informazioni sulle modalità di accesso e sull’elenco dentisti sociali potrà farlo contattando il numero verde gratuito 800 911 202.

Ma vogliamo ricordarti che con l’Isee basso puoi richiedere altre agevolazioni: