Bocca amara, perché succede? Quali sono i rimedi?

La sensazione di amaro in bocca può portare molto fastidio. Esistono dei rimedi contro la bocca amara? Vi spieghiamo quali.

La sensazione costante di amaro in bocca può portare molto fastidio. Esistono dei rimedi contro la bocca amara?

Perché ho la bocca amara?

La bocca amara è una sensazione sgradevole e nauseante. Essa può influenzare fortemente le abitudini alimentari, poiché altera il gusto dei cibi consumati e può produrre una sensazione di disgusto nei confronti di determinati alimenti.

Sono diverse le cause che si associano questo fenomeno, che possono essere patologiche o meno. Tra le cause non patologiche ricordiamo il tabagismo, uno stile di vita sregolato, gravidanza, menopausa e abuso di alcol.

Per quanto riguarda invece le malattie che si associano alla bocca amara, segnaliamo:

problemi all’esofago o allo stomaco, tra cui il reflusso gastroesofageo

infezioni del cavo orale

ernia iatale

ulcera peptica

diabete

calcoli alla cistifellea

tumore allo stomaco

Nella maggior parte dei casi, la sensazione di amaro in bocca è passeggera e non patologica. Nel prossimo paragrafo vi indicheremo alcuni rimedi per eliminarla.

Rimedi contro la bocca amara

Per alleviare o prevenire la bocca amara vi consigliamo di:

Bere molti liquidi e masticare chewing-gum senza zucchero per aumentare la produzione di saliva.

Praticare una buona igiene dentale. Spazzola delicatamente per 2 minuti i denti per due volte al giorno e usa il filo interdentale ogni giorno. Rivolgiti al tuo dentista ogni 6 mesi per i controlli.

Ridurre le possibilità di sperimentare il reflusso gastroesofageo mantenendo un peso moderato, evitando cibi piccanti o grassi e mangiando pasti piccoli e frequenti piuttosto che grandi.

Ridurre il consumo di tabacco

Evitare gli alcolici

Nel caso in cui la bocca amara sia provocata da una patologia sottostante, è opportuno rivolgersi al medico di fiducia. Il trattamento dipenderà dalle cause mediche riscontrate.

Ad esempio, se il reflusso gastroesofageo causa il sapore amaro, il medico può consigliarvi di assumere degli antiacidi. Se il problema è il diabete mellito di tipo 2, il medico può prescrivere un farmaco come la metformina.

Inoltre, la sensazione di bocca amara potrebbe essere causata dall’utilizzo di alcuni farmaci. In questo caso, il medico può essere in grado di prescrivere qualcosa di diverso.

LEGGI ANCHE: Citomegalovirus, cosa ne sappiamo?