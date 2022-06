La birra fa bene alla salute? Cosa dice un nuovo studio

Uno studio ha appena dimostrato uno strano legame tra birra e salute. Quali benefici comporta il consumo di una lager al giorno? Scopriamolo in questo articolo.

La birra fa bene alla salute?

Ne esistono di diversi tipi e si consuma in particolare durante l’estate: la birra può essere bianca, scura, bionda, ambrata e anche analcolica. Ma uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry si è concentrato nello specifico sulle lager e ha dimostrato che bere una birra al giorno fa bene alla salute!

In particolare, le lager sembrerebbero avere effetti positivi sulla salute dell’intestino: ne gioverebbe la diversità del microbiota intestinale.

Il microbiota

Ospita migliaia di microrganismi: batteri, lieviti, funghi e a volte anche virus.

Il microbiota intestinale svolge un ruolo essenziale per la salute, attraverso la sua influenza sulla digestione in particolar modo, ma anche sul sistema immunitario e neurologico. Maggiore è la sua diversità, migliore è la sua salute: ecco perché l’assunzione di antibiotici lo deteriora, uccidono gran parte dei batteri che abitano e proteggono la flora intestinale. Invece, il cibo in genere svolge un ruolo vitale per la salute.

La birra, invece, è composta da cereali germogliati e cotti: questo prende il nome di malto. A seconda degli ingredienti originali utilizzati e del metodo di cottura, la birra risultante sarà diversa. Le birre scure e ambrate, ad esempio, provengono da cereali tostati. Il malto viene quindi miscelato attraverso vari processi con luppolo e, soprattutto, acqua. Una delle fasi principali della produzione è la fermentazione: alla miscela malto-luppolo-acqua vengono aggiunti dei lieviti, che consentiranno la trasformazione degli zuccheri in gas e alcol. Nel 2019, il ricercatore Eric Claassen dell’Università di Amsterdam ha affermato che alcune birre forti migliorano il microbiota intestinale, in quanto contengono probiotici, anche se il loro impatto sulla flora intestinale è ancora dibattuto.

La birra migliora il microbiota intestinale

Questa volta, i ricercatori dell’Università di Lisbona hanno deciso di indagare sugli effetti della birra chiara sulla salute degli uomini: per questo, 22 uomini sani hanno consumato 33 cl di birra chiara ogni sera per quattro settimane. Alcune volte bevevano birre analcoliche, altre invece birre con circa il 5% di alcol.

Come spiega lo studio, “Sono stati prelevati campioni di sangue e feci prima e dopo il periodo di intervento“, il che ha permesso di vedere la differenza nel microbiota tra prima e dopo le quattro settimane. Quest’ultimo è stato anche analizzato mediante “sequenziamento genetico su 16S rRNA”, che costituisce una sorta di carta d’identità per i batteri e permette quindi di differenziarli.

I ricercatori hanno quindi trovato dei miglioramenti legati alla diversità del microbiota dopo quattro settimane e quindi un potenziale effetto benefico sulla salute. Hanno inoltre scoperto che bere una birra al giorno, alcolica o meno, non causava alcun aumento del “peso corporeo e del grasso corporeo e non alterava in modo significativo i biomarcatori sierici cardiometabolici“.

Lo studio si conclude con gli effetti positivi sulla salute della birra, che vengono attribuiti ai ricercatori ai polifenoli, ai nutrienti del malto e al luppolo, poiché contengono antiossidanti. Lo studio è stato condotto solo su un piccolo campione di uomini, quindi il team prevede di condurre uno studio simile su un numero maggiore di persone che includerebbe anche le donne.

