Un nuovo studio, pubblicato il 31 dicembre 2020 su The Journal of Nutrition, ha esaminato il rapporto tra 20.487 persone e la loro assunzione giornaliera di caffè espresso.

A noi italiani, si sa, piace prendere il caffè di mattina per ‘svegliarci’ ma ci può aiutare anche a prevenire le malattie cardiovascolari (CVD) e il cancro e, quindi, a vivere più a lungo. Lo dice uno studio, ripreso da Yahoo!.

Un nuovo studio, pubblicato il 31 dicembre 2020 su The Journal of Nutrition, ha esaminato il rapporto tra 20.487 persone e la loro assunzione giornaliera di caffè espresso.

Nessuno dei partecipanti aveva malattie cardiovascolari o cancro all’inizio dell’esperimento e ciascuno ha bevuto circa 30 ml o più di caffè espresso, che è circa la dimensione di una tazza, ogni giorno per oltre otto anni.

Sulla base delle informazioni dietetiche dei partecipanti, gli scienziati hanno scoperto che rispetto a coloro che non bevono caffè, tre – quattro dosi di espresso di «caffè all’italiana sono stati associati a rischi minori di tutte le cause e, in particolare, di mortalità per CVD», si legge nella ricerca.

Gli studiosi ritengono che ciò sia dovuto a un composto specifico chiamato NTproBNP, peptide natriuretico cerebrale.

A differenza di molti altri Paesi del mondo, il caffè in Italia si beve ‘concentrato’ e in una tazza, a volte macchiato o sotto forma di cappuccino. Lo studio, in particolare, enfatizza i benefici del caffè espresso.