Bambini, più rischioso vaccinarsi o prendere il Covid-19?

Molti genitori si pongono la domanda se sia più rischioso fare vaccinare il proprio figlio o se siano maggiori i rischi nel caso in cui risulti positivo al Covid-19. Vi risponderemo in questo articolo.

È più rischioso il Covid-19 o il vaccino per i bambini?

In Italia, è possibile somministrare il vaccino BionNtech/Pfizer e il vaccino Moderna al di sotto dei 18 anni di età e a partire dai 12 anni. Inoltre, dal primo dicembre anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni possono sottoporsi a vaccinazione con BionNtech/Pfizer in dose ridotta e con formulazione specifica.

Visto l’alto tasso di contagi attribuiti alla variante Omicron, è molto probabile che tutti ad un certo punto risulteremo positivi.

Ma quindi, è davvero necessario vaccinare i bambini dato che SARS-CoV-2 causa raramente forme gravi ai più piccoli? Non è più rischioso esporre il tuo bambino agli effetti potenzialmente negativi dei vaccini? Infine, non sarebbe meglio lasciarlo contagiare in modo che la sua immunità? La risposta è no, ecco perché.

Quali sono i rischi della vaccinazione nei bambini?

Gli effetti avversi del vaccino finora segnalati nei bambini sono:

• il 74% dei bambini ha riportato dolore nel sito di iniezione

• il 39% era stanco dopo la seconda dose

• il 28% ha avuto mal di testa dopo la seconda dose

In pochissimi casi, sono stati segnalati: gonfiore e arrossamento nel sito di iniezione, dolore muscolare, brividi e febbre. Tutto si è verificato entro due giorni dalla somministrazione del vaccino. Negli studi clinici, non sono stati segnalati effetti collaterali gravi.

Negli Stati Uniti sono state iniettate otto milioni di dosi in bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e sono stati notificati circa cento casi di gravi effetti collaterali, ovvero lo 0,00125%.

Tra gli effetti collaterali più gravi e rari è stata riportata la miocardite, ovvero un’infiammazione del muscolo cardiaco. Sono stati segnalati undici casi, ovvero lo 0,00014% dei casi.

Finora, comunque, il vaccino pediatrico Pfizer-BioNTech è efficace al 91% nel prevenire la contaminazione da parte della variante Delta SARS-CoV-2, la più pericolosa ad oggi conosciuta. La sua efficacia è minore ma rimane significativa contro la variante Omicron, la variante attualmente dominante.

Quali sono i rischi di contaminazione da Covid 19 nei bambini?

Secondo uno studio, il rischio di ricovero per Covid-19 per i bambini non vaccinati di età compresa tra 5 e 11 anni è dello 0,2%. Tra questi, il 13% è stato ricoverato in terapia intensiva. Inoltre, il rischio di avere una forma lunga di Covid-19 varia dallo 0,7 al 4,6%.

La miocardite è molto più frequente in caso di contagio da Covid-19, in quanto nei bambini sotto i 16 anni è dello 0,13%.

In conclusione, il rischio di avere gravi effetti avversi dopo la vaccinazione è dello 0,00125% mentre il rischio di essere ricoverati in ospedale a seguito di un’infezione da Covid-19 è dello 0,2%. Si tratterebbe di un rischio 150 volte superiore.

