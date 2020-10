Antipsicotici tipici e atipici, quali sono i rischi per la salute?

In alcune situazioni (allucinazioni, disturbi del pensiero e dell’umore) sembra essere indispensabile assumere gli antipsicotici di prima o seconda generazione.

A fare la differenza tra loro sono gli effetti collaterali, ad ogni modo i rischi cardio-metabolici possono manifestarsi.

È consigliato conoscere le controindicazioni prima di passare al trattamento a lungo termine.

Antipsicotici, un trattamento per la salute mentale

Gli antipsicotici o neurolettici rientrano nella famiglia degli psicofarmaci che agiscono su determinati neurotrasmettitori.

Questi farmaci vengono utilizzati per il trattamento specifico di alcune condizioni debilitanti (schizofrenia e altre manifestazioni psicotiche) per il paziente che le vive: salvaguardare il benessere psico-fisico sembra essere l’unica soluzione per una vita equilibrata.

I farmaci antipsicotici possono essere di prima generazione o seconda generazione che ‘donano’ più vantaggi in termini di efficacia e minor effetti collaterali.

Intanto, è opportuno valutare i vantaggi, soprattutto nelle situazioni in cui bisogna agire sul malessere del paziente in tempi rapidi per ‘difendere’ la vita stessa in caso di agitazione, autolesionismo o pensieri suicidi.

Le potenzialità di questi farmaci sono molte e vengono somministrati nelle seguenti condizioni:

Schizofrenia (psicosi cronica).

Stato maniacale del disturbo bipolare (bipolarismo, disturbo maniaco-depressivo).

Malattia di Hountington (per bloccare i movimenti involontari).

Depressione (in caso di eventi psicotici).

Su quali sintomi agiscono?

Allucinazioni (udire voci).

Deliri (si presentano delle idee ossessionanti irrealistiche).

Disturbi del pensiero (pensare con lucidità diventa difficile).

Sbalzi d’umore eccessivi.

Farmaci di prima e seconda generazione. Cosa cambia?

I farmaci antipsicotici di prima generazione (tipici, come l’aloperidolo) agiscono bloccando i recettori D2 della dopamina, quelli di seconda generazione (atipici, come l’olanzapina, quetiapina, etc.), sono più selettivi e riducono il rischio di effetti collaterali.

I rischi per la salute più comuni

Il dosaggio di questi farmaci è individuale, dipende dalle necessità e dai disturbi predominanti del paziente. Così come la durata, non esistono regole.

Né assuefazione, né dipendenza sono i nomi da relegare a questi farmaci, piuttosto sì, le controindicazioni che si distinguono in base alla distinzione tra i farmaci tipici o atipici.

Nel primo caso:

Sedazione.

Appiattimento cognitivo.

Rigidità muscolare.

Tremori.

Livelli alti di prolattina.

Aumento di peso.

Rischio convulsioni.

Agitazione psicomotoria.

Nel secondo caso ci sono minori possibilità di presentarsi (ma comunque probabili):

Effetti extrapiramidali motori (Parkinson-simili).

Discinesia tardiva (movimenti scoordinati e anormali).

Sindrome neurolettica maligna (rigidità, febbre, instabilità del sistema nervoso autonomo).

Ad ogni modo, i rischi cardio-metabolici possono presentarsi in entrambi i casi seppur con probabilità differente e sono: