Amebiasi, definizione, cause e sintomi

L’amebiasi è un’infezione parassitaria dell’intestino che può causare sintomi gravi.

Cos’è l’amebiasi?

L’amebiasi è un’infezione parassitaria dell’intestino causata dall’ameba Entamoeba histolytica, o E. histolytica.

L’amebiasi è comune nei paesi tropicali con scarsi servizi igienico-sanitari. È più comune nel subcontinente indiano, in parti dell’America centrale e meridionale, in Messico e in parti dell’Africa.

Le persone a maggior rischio di amebiasi includono:

persone che hanno viaggiato in località tropicali dove ci sono scarsi servizi igienici

immigrati provenienti da paesi tropicali con condizioni sanitarie scarse

persone che vivono in istituzioni con scarse condizioni sanitarie, come le carceri

persone con sistema immunitario soppresso e altre condizioni di salute

Quali sono le cause?

E. histolytica di solito entra nel corpo umano quando una persona ingerisce le cisti attraverso cibo o acqua. Può anche entrare nel corpo attraverso il contatto diretto con le feci.

Le cisti sono una forma relativamente inattiva del parassita che può vivere per diversi mesi nel suolo o nell’ambiente in cui si sono depositate. Le cisti microscopiche sono presenti nel terreno, nel fertilizzante o nell’acqua contaminata da feci infette.

La trasmissione è possibile anche durante il sesso anale, il sesso orale-anale e l’irrigazione del colon.

Quando le cisti entrano nel corpo, si depositano nel tratto digestivo. Quindi rilasciano una forma invasiva e attiva del parassita chiamata trofozoite. I parassiti si riproducono nel tratto digerente e migrano nell’intestino crasso. Lì possono scavare nella parete intestinale o nel colon.

Quali sono i sintomi dell’amebiasi?

La maggior parte di persone affette da amebiasi non sviluppano sintomi. Nonostante ciò, questa infezione parassitaria può causare diarrea sanguinolenta, colite e distruzione dei tessuti. La persona può quindi diffondere la malattia rilasciando nuove cisti nell’ambiente attraverso le feci infette.

Quando si verificano i sintomi, essi tendono a comparire da 1 a 4 settimane dopo l’ingestione delle cisti. I sintomi in questa fase tendono ad essere lievi e comprendono feci molli e crampi allo stomaco.

In una rara complicanza della malattia, i parassiti possono violare le pareti intestinali, entrare nel flusso sanguigno e viaggiare verso vari organi interni. Più comunemente finiscono nel fegato, ma possono anche infettare il cuore, i polmoni, il cervello o altri organi.

Se il parassita invade il rivestimento dell’intestino, può causare dissenteria amebica. La dissenteria amebica è una forma più pericolosa di amebiasi con frequenti feci acquose e sanguinolente e forti crampi allo stomaco.

Un’altra complicanza molto rara è la colite amebica necrotizzante fulminante, che può distruggere il tessuto intestinale e portare a perforazione intestinale e peritonite.

Il fegato è una destinazione frequente per il parassita, dove può causare una raccolta di pus chiamata ascesso epatico amebico. I sintomi includono febbre e dolore nella parte superiore destra dell’addome.

