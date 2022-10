In aereo dopo un’operazione chirurgica: le scoppia la testa

L’aereo è noto per essere il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. In media, 600 persone muoiono all’anno per un incidente aereo, mentre nel 2021 sono stati 2.875 i morti in incidenti stradali soltanto in Italia.

Tuttavia, nonostante la diminuzione degli incidenti, mentre ci sono sempre più voli che ogni giorno interessano i cieli di tutto il Pianeta, ci sono alcuni casi a cui bisogna stare attenti… come dimostra la vicenda di una giovane britannica di nome Weronika.

La storia ha inizio con un un viaggio in Turchia. Terminato l’intervento di chirurgia plastica, la ragazza decide di tornare nel Regno Unito ed è qui che sono cominciati i suoi guai. Una volta in aereo, infatti, è cominciata l’odissea di Weronika: “Eravamo a bordo, era tutto tranquillo, ci eravamo addormentati perché viaggiavamo dalle 2 del mattino e io mi sono svegliata e sentita molto male. Ho avvertito un forte dolore dietro l’orecchio sinistro. Allora mi sono alzata e sono andata in bagno. In quel momento ho sentito uno schiocco”.

Quando si è guardata allo specchio, Weronika si è accorta del problema: la parte posteriore della testa, dietro l’orecchio, proprio dove è avvenuta l’operazione, era ‘semplicemente’ esplosa. I fili che tenevano l’incisione cucita si erano strappati a causa della pressione dell’area dovuta al dislivello dell’aereo. Il sangue ha cominciato a scorrere sul suo collo.

Come sta ora la ragazza? Bene, per fortuna. Solo tanta paura… e il consiglio di non volare subito dopo un’operazione di chirurgia estetica…

LEGGI ANCHE: Sudorazione eccessiva: scopri i rimedi più efficaci.