A cosa serve l’acido folico negli adulti?

Quando si sente parlare di acido folico, quasi sempre si ha a che fare con situazioni in cui si discute del benessere del feto in caso di gravidanza. Questo nutriente, aiuta nello specifico a prevenire malformazioni a carico del tubo neurale e patologie come la spina bifida. Quali sono i suoi benefici negli adulti? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Acido folico: i benefici in età adulta

L’acido folico, come dimostrato da diversi studi tra i quali è possibile includere questa metanalisi cinese pubblicata nel 2019, aiuterebbe a ridurre in maniera significativa il rischio di ictus. Come mai? Per via della sua capacità di influire, riducendoli, sui livelli di omocisteina, un amminoacido derivante dal metabolismo della metionina.

Normalmente presente nell’organismo in quantità estremamente ridotte, quando aumenta espone la persona a un maggior rischio di avere a che fare con eventi avversi dal punto di vista cardiovascolare (infarti, ictus etc.).

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i benefici dell’acido folico nei soggetti adulti. Oltre agli aspetti appena menzionati, è il caso di chiamare in causa anche la sua capacità di contribuire alla sintesi delle proteine e a quella del DNA, senza dimenticare l’influenza sulla formazione dell’emoglobina.

Un doveroso cenno va dedicato all’influenza del consumo di folati sulla salute mentale. L’apporto insufficiente di questi nutrienti, infatti, è stato collegato dalla scienza a un maggior rischio di avere a che fare con condizioni come la depressione e la schizofrenia.

Degna di nota è altresì la correlazione tra assunzione di folati e riduzione del rischio di avere a che fare con patologie come l’Alzheimer. Come evidenziato da questo studio pubblicato sulla rivista Frontiers, un’assunzione sufficiente di folati rappresenta un fattore protettivo nei confronti dell’Alzheimer.

Un’altra parentesi di grande importanza relativa ai benefici dell’acido folico negli adulti è quella relativa alla somministrazione di questo nutriente nei soggetti che soffrono di artrite reumatoide, una patologia infiammatoria che, in alcuni casi, può rivelarsi a dir poco invalidante.

Capita spesso che i pazienti a cui viene prescritto il Metotrexate ricevano anche il consiglio di integrare i folati. Come mai? Perché il farmaco in questione, utilizzato anche per trattare alcune tipologie di tumore al seno, attacca le scorte di folati nell’organismo, causando l’insorgenza di problematiche a livello gastrointestinale.

Concludiamo questo breve excursus dedicato ai benefici dell’acido folico negli adulti rammentando il suo ruolo, evidenziato da diversi studi tra cui questa ricerca iraniana, ai fini del miglioramento del controllo glicemico ai fini della prevenzione e della gestione del diabete.

Grazie a questo e altri studi, è stato possibile scoprire che l’integrazione di acido folico è in grado di ridurre significativamente alcuni marcatori del controllo glicemico negli adulti. Per confermare i risultati, sono necessari ulteriori studi.

