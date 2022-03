9 segni pericolosi di problemi al cuore che non vanno ignorati

Il cuore è l’organo più prezioso del corpo. Se lo tratti in maniera inadeguata, in futuro potresti affrontare gravi problemi di salute.

Il corpo umano, inoltre, è progettato per inviare segnali di allarme. Il tuo cuore non fa eccezione e può anche ‘raccontarti’ dei suoi problemi in modi diversi.

Alcuni fattori che influenzano il cuore sono difficili da controllare, ad esempio l’età e l’ereditarietà. Tuttavia, ce ne sono altri che sono facili da monitorare e influenzare.

Cosa influenza negativamente il cuore:

fumo;

stile di vita passivo;

cibo malsano;

peso in eccesso.

Segni di malattie cardiache che non possono essere ignorati

Prestare attenzione ai seguenti possibili sintomi:

Dolore al petto

Il senso di pressionesul petto è il segno principale per convincersi ad andare da un medico.

Nausea, bruciore di stomaco o dolore addominale

Questi sintomi possono essere associati a problemi cardiaci, specialmente se si ha una predisposizione genetica.

Capogiri

Se avverti questo sintomo associato al dolore toracico, ti consigliamo di consultare immediatamente un medico.

Stanchezza

Se avverti stanchezza per azioni che in precedenza non hanno causato alcun problema (come il salire le scale, ad esempio), il tuo cuore ha qualche problema.

Russare

Se il russare è forte e frequente, potrebbe significare che smetti di respirare brevemente durante il sonno (apnea notturna) e ciò crea un carico aggiuntivo sul cuore.

Sudorazione

In combinazione con altri sintomi, il sudore freddo può segnalare gravi problemi al cuore.

Respiro corto dopo l’esercizio fisico

Se la dispnea si verifica più spesso del solito e non va via più rapidamente di prima con lo stesso carico fisico abituale, ciò è motivo di preoccupazione.

Gonfiore del piede

Questo può essere un segno del cuore che non pompa sangue come dovrebbe.

Battito cardiaco instabile

Può essere causato da una grande quantità di caffeina o dalla privazione del sonno. Tuttavia, se accade spesso senza una ragione apparente, può essere un sintomo di una possibile malattia.

Se noti uno o più di questi sintomi, non lasciare che la situazione peggiori: consulta un medico per prevenire eventuali problemi.

