8 rimedi naturali per curare l’herpes labiale

Circa due terzi della popolazione adulta mondiale sono portatori del virus che causa l’herpes labiale. Sfortunatamente, una volta che questo virus entra nel corpo, non va via ma vive nelle cellule nervose. La cosa positiva è che la maggior parte di queste persone non mostrerà mai alcun sintomo. Tuttavia, coloro che non sono così fortunati sanno quanto possano essere dolorose e sgradevoli le vesciche conseguenti.

A tal proposito, ecco alcuni prodotti naturali che sono efficaci e semplici da usare.

Aglio

L’aglio ha un forte potere antimicrobico naturale e può aiutare con il gonfiore e abbreviare il tempo di guarigione. L’aglio può essere applicato direttamente sulle vesciche. Se si usa durante la fase iniziale di formicolio, può imperdire lo sviluppo delle vesciche.

Oli essenziali

Gli oli essenziali di menta piperita e dell’albero del tè sono noti per le loro caratteristiche antivirali, antibatteriche e antisettiche e alcuni studi hanno dimostrato che questi oli possono impedire lo sviluppo delle piaghe se si applicano nelle prime fasi.

Si raccomanda di diluire una goccia o due di uno di questi oli con un cucchiaino di cocco o olio d’oliva, applicando il tutto sulla ferita con un batuffolo di cotone.

Vitamina C

Rafforzare il sistema immunitario è fondamentale e la vitamina C è un noto antiossidante e stimolatore immunitario. Quindi, si consiglia di assumere molti alimenti contenenti questa vitamina.

Melissa

La melissa è un efficace rimedio a base di erbe per l’herpes. Contiene alcuni estratti di erbe noti per le loro proprietà curative e anti-batteriche. Se applicato regolarmente, questo prodotto può ridurre il processo di guarigione del 50%. La melissa va applicata direttamente sulla zona interessata alcune volte al giorno.

Aloe vera

L’aloe vera è molto efficace come prodotto antibatterico e sebbene l’herpes labiale non sia causata dai batteri, l’applicazione dell’aloe previene qualsiasi potenziale infezione. Questa pianta è anche molto efficace per alleviare il dolore e il disagio e accelerare la guarigione. Si può tranquillamente usare il gel di aloe vera.

Liquirizia

La radice della liquirizia è stata usata come prodotto curativo per anni e contiene acido glicirrizico che è considerato un antivirale. È possibile applicare l’estratto di radice di liquirizia direttamente sulla piaga come un unguento o assumerlo in capsule.

Echinacea

L’echinacea è uno dei più potenti stimolatori del sistema immunitario che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per prevenire l’herpes labiale. Può essere assunto regolarmente in diverse forme (liquido, in pillole…).

Vitamina E

La vitamina E accelera la riparazione delle cellule della pelle danneggiate. Si può applicare l’olio di vitamina E direttamente sulla pelle danneggiata o mangiare molto cibo ad alto contenuto di vitamina E.

