7 cibi che si possono mangiare di notte e fanno dormire bene

In molti siamo soliti fare spuntini notturni. Ma cosa mangiare per evitare di non prendere sonno?

Fare spuntini notturni è un’azione comune a molti. Naturalmente, ciò che bisogna evitare è consumare alimenti malsani che possono fare aumentare peso e creare problemi al sono. Eccone alcuni.

Formaggio

Si raccomanda di mangiare diverse fette di formaggio che hanno abbastanza sapore per soddisfare i recettori del gusto e non sono troppo diffili da digerire.

Yogurt

Secondo gli esperti di nutrizione, lo yogurt greco è perfetto per uno spuntino notturno perché non contiene molti grassi ma molte proteine. Le proteine ​​nello yogurt non solo fanno sentire sazi ma aiutano anche il corpo a bruciare più calorie durante il giorno.

Cracker

I cracker integrali – non tutti i normali cracker – possono essere mangiati senza causare troppi danni al sonno. Contengono i cosiddetti carboidrati lenti.

Popcorn

Una ciotola di popcorn senza sale non ha alcun impatto sulla forma del corpo. Si può rendere più gustoso il popcorn aggiungendo pepe nero o aglio.

Uova

Un uovo sodo contiene solo 75 kcal ed è ottimo per uno spuntino notturno. Questa merenda permette di dimenticare la fame fino al mattino e non si trasforma in centimetri in più sulla vita.

Verdure

Un altro consiglio è un’insalata di verdure. Raccomandiamo di mangiare verdure verdi perché contengono il tipo di carboidrati che manterranno pieni fino al mattino.

Salsa di mele con cannella

Alla salsa di mele con cannella si può aggiungere anche una manciata di uvetta. Questo piatto non solo ‘uccide’ il desiderio di ciambelle e focaccine, ma riduce anche il livello di orexina che fa alzare per mangiare.

LEGGI ANCHE: Sudorazione eccessiva, scopri 8 cause comuni