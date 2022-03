7 oggetti alla moda che possono causare problemi alla salute

Cosa non si fa per seguire la moda, vero? Eppure, ci sono alcune cose che non andrebbero indossate perché fanno male alla salute.

Jeans skinny

Questi jeans super aderenti limitano la circolazione corretta del sangue e causano la dilatazione delle vene. Ciò può portare anche a problemi digestivi. Inoltre, i pantaloni attillati possono causare dolore alle cosce. La prossima volta, quindi, invece di acquistare un altro paio di jeans attillati, pensa prima agli effetti che potrebbero determinare sulla tua salute.

Tacchi alti

Le donne soffrono di maggiori problemi ai piedi rispetto agli uomini a causa dei tacchi alti che, a lungo termine, causano mal di schiena. Inoltre, i tacchi alti fanno male ai piedi, contribuendo alla comparsa di calli, dolori articolari, artrosi e caviglie slogate. Quelli peggiori sono i tacchi molto alti e appuntiti. Se proprio si vogliono indossare, bisogna limitare il numero delle volte ed evitare le lunghe passeggiate.

Tanga

Il tanga (o perizoma) può causare infezioni vaginali, irritazioni alla pelle ed emorroidi. Non vanno indossati spesso e quando succede, meglio scegliere un paio che sia 100% cotone così da permettere alla pelle di respirare.

Gioielli pesanti

Le collane e gli orecchini che pesano tanto a tal punto da avere problemi a sollevare la testa fanno male alla salute. Le collane pesanti possono causare dolore al collo. Gli orecchini pesanti, invecve, possono danneggiare e deformare i lobi delle orecchie che potrebbero necessitare di interventi di chirurgia estetica. Scegli orecchini leggeri, collane e altri accessori per migliorare l’aspetto, senza causare danni.

Cravatte al collo

Le cravatte che gli uomini indossano possono ostacolare la circolazione sanguigna, provocando una pressione sugli occhi che porta a mal di testa e dolori alla schiena e alla spalla. Il consiglio è acquistare camice con il collo con una taglia comoda.

Infradito

Le infradito hanno suole molto sottili che non supportano il peso del corpo e, quindi, possono causare il mal di schiena. Inoltre, si hanno maggiori probabilità di contrarre infezioni ai piedi, perché a stretto contatto con il terreno.

Borse over-size

Le donne tendono a mettere ogni cosa in borsa tendono a sceglierne una grande. Tuttavia mettere molto peso su una spalla può causare dolore al braccio e alla spalla e potenziali danni alle articolazioni.

Body

Bisogna evitare di indossare il body che avvolge così strettamente la vita e può causare problemi di respiro. Inoltre, il body stretto può ostacolare la circolazione sanguigna e causare dolori muscolari.

