7 modi per perdere peso senza andare in palestra o mangiare di meno

Per perdere peso non basta (solo) mangiare di meno o fare attività fisica. Ci son anche altri modi, alcuni curiosi, provati dalla scienza.

Quando si tratta di perdere peso, immaginiamo spesso uomini e donne che devono mangiare chili di frutta e prezzemolo tra una pausa e l’altra di allenamenti estenuanti.

Ora, è vero che è difficile raggiungere il risultato desiderato senza mangiare cibo sano e fare attività fisica. A quanto pare, però, esitono modi per perdere peso che non richiedono necessariamente la palestra o una dieta ferrea.

Mangiare dai piatti rossi

Questo può sembrare un po’ strano ma una ricerca ha dimostrato che le persone mangiano meno cibo dai piatti rossi piuttosto che da quelli bianchi o blu. Il fatto è che questo colore è associato ai divieti, quindi le persone mangiano istintivamente di meno. All’espertimento ha partecipato un gruppo di persone a cui sonos tati messi davanti dei biscotti su piatti rossi, bianchi e blu. Ebbene, quelli con un piatto rosso davanti hanno mangiato di meno degli altri.

Bere da un bicchiere stretto e lungo

Ecco una curiosità divertente ma scientificamente provata: se beviamo bevande da bicchieri alti, berremo circa il 25-30% in meno. Lo scienziato americano Brian Wansink ha spiegato che ciò crea una sorta di illusione ottica che inganna il cervello. I test hanno dimostrato che anche i baristi professionisti versano di più nei bicchieri bassi e larghi.

Togliere dalla vista il cibo malsano

Una ricerca ha dimostrato che se le persone tengono i cibi ipercalorici a portata degli occhi, molto probabilmente peseranno di più rispetto a quelli che li nascondono. Il fatto è che la vista di cibi gustosi (ma malsani) aumenta il senso di fame e la tentazione. Quindi, assicurati di riempire il cesto sulla tavola di frutta e non di dolci…

Mangiare più proteine

Quando mangiamo cibi ricchi di proteine, ‘uccidiamo’ più velocemente la fame. La ricerca ha dimostrato che un aumento del 15% delle proteine ​​nella dieta quotidiana ha aiutato i partecipanti a mangiare 440 calorie in meno. Per questo motivo, i partecipanti sono riusciti a perdere in media 4 chilogrammi e mezzo di peso extra in 12 settimane senza limitare gli alimenti.

Ricordiamo che i cibi che i cibi che contengono più proteine sono: carne (pollo e carne rossa), pesce, uova, formaggio e fagioli.

Masticare una chewing-gum quando si ha fame

Quando avvertiamo un po’ di fame e potremmo così rischiare di fare uno spuntino, masticare una chewing-gum alla menta senza zucchero può aiutare. Il sapore della menta, infatti, attenua la funzione delle papille gustative e la voglia di mangiare qualcosa scompare immediatamente.

Aggiungere ghiaccio alle bevande

Tutti i cibi che mangiamo e beviamo sono riscaldati dal corpo alla temperatura corporea.

Questo processo di termoregolazione brucia calorie: e più il corpo si riscalda, più brucia calorie. Qundi, aggiungendo del ghiaccio alle bevande (come succhi di frutta, tè, cocktail), il freddo farà in modo che il corpo bruci più calorie.

Dormire di più

Una ricerca pubblicata nel 2013 sulla rivista Nature Communications ha mostrato che le persone che dormono meno di 6 ore a notte consumano più cibi ad alto contenuto calorico e guadagnano più peso rispetto alle persone che dormono abbastanza. Quindi, proviamo a dormire per almeno 7-8 ore a notte.

